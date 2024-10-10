Пентагон назвал потери России в Украине

Российская армия потеряла более 600 тыс. человек убитыми и ранеными с начала вторжения в Украину, сентябрь стал самым кровавым месяцем для российских военных, сообщает The New York Times со ссылкой на данные Пентагона.

По оценке США, потери России в войне на данный момент составляют около 615 тыс. человек - 115 тыс. убитых и 500 тыс. раненых. Американские чиновники на условиях анонимности сообщили изданию, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 57,5 тыс. убитыми и 250 тыс. ранеными.

«Это типично для российского подхода к ведению войны — продолжать наращивать силы для решения проблемы. Я думаю, что мы будем продолжать видеть значительные потери и с украинской стороны», — сообщил американский высокопоставленный военный чиновник.

Американские и британские военные аналитики оценивают российские потери в среднем в «рекордные» 1,2 тыс. человек в день. При этом Россия стабильно набирает от 25. тыс. до 30 тыс. новых солдат в месяц, почти столько же, сколько теряет. Это позволяет российской армии продолжать отправлять волны войск на украинские позиции, надеясь подавить их и прорвать окопные линии.