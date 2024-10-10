На Балтике горит танкер с нефтью

У побережья Германии на Балтийском море близ морского курорта Варнемюнде горит танкер Annika, груженный 640 тоннами нефти.

Пожар на 73-метровом танкере тушат морской спасательный крейсер и два вспомогательных корабля, сообщило в пятницу, 11 октября, управление по чрезвычайным ситуациям германской федерации и федеральных земель.

Семь моряков, которые находились на борту танкера под немецким флагом, были спасены и доставлены на берег. По данным Немецкой морской поисково-спасательной службы (DGzRS), поднимающийся от горящего танкера дым «виден на большом расстоянии от побережья». Служба также сообщила, что получила сигнал о пожаре после 9 часов утра, через час с танкера был эвакуирован экипаж. Причины пожара пока неизвестны.