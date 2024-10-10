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Иранский генерал сотрясает воздух: Израиль будет уничтожен, Иран победит

17:37 1221

Израиль заинтересован в прямом военном столкновении Ирана и США, но Тегеран этого не допустит и будет защищаться всеми силами, утверждает главный советник командующего Корпусом стражей исламской революции генерал Хосейн Дагиги.

«Война между Ираном и США - одна из давних целей сионистского режима, но в настоящее время сионистский режим находится в очень слабом и хрупком состоянии. Война против Ирана недопустима, и мы заверяем иранский народ, что вооруженные силы исламской республики могущественны и всегда держат руку на пульсе», - приводит его слова агентство Tasnim.

«Безопасность - это красная линия для Ирана. Сионистский режим обязательно будет уничтожен, а Иран победит», - отметил военачальник.

Дагиги пригрозил, что новые атаки на Израиль будут «более сокрушительными».

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