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Главарям сепаратистов продлили арест

17:45 1700

В Бинагадинском районном суде рассмотрели ходатайства следственного управления Генеральной прокуратуры и представления генерального прокурора Азербайджана о продлении меры пресечения в виде ареста в отношении Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, Давида Бабаяна, Давида Ишханяна, генерала Давида Манукяна и других, сообщается в заявлении пресс-службы Генпрокуратуры.

По уголовному делу, расследование которого ведется совместной следственной группой, состоящей из профессиональных сотрудников Генпрокуратуры, Военной прокуратуры, Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел и других следственных структур, в общей сложности 14 членов сепаратистского режима привлечены к ответственности по различным статьям УК Азербайджана.

На основании решения суда в отношении указанных лиц продлен срок действия меры пресечения в виде заключения под стражу.

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