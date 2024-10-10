Все для ваших любимцев в едином зоомагазине Biopet Shop

Система фильтрации еще не была такой удобной. Вы можете подобрать корм по брендам, возрасту питомца, вкусу, стоимости, особенностям здоровья и т.д.

Если вы начинающий владелец, то в разделе «Гид» на сайте вы почерпнете очень много полезной информации. А вот опытному владельцу питомца по душе придется блог «Статьи».

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Говоря о Biopet Shop, первое, что приходит на ум - зоомагазин, Баку, доставка в течение дня, лучший ассортимент и цены. За время своего существования этот магазин полюбился владельцам домашних животных по причине того, что он:

Для некоторых людей понятие питомец равносильно дополнительному усложнению своего быта. У них перед глазами появляется картина бесконечной готовки, очистки туалета, неприятных запахов и т.д. Ведь работающий и занятой человек боится брать эту ответственность на себя. А что, если мы вам скажем, что современные зоотовары максимально облегчают жизнь? Функциональность их постоянно растет, от вас лишь необходимы минимальные усилия.

Зоомагазин Biopet Shop рекомендует следующие категории товаров для облегчения ухода за вашими питомцами.

Корм для кошек

Современный корм для кошек настолько качественен (например, корм холистик класса), что его может употреблять даже сам человек. Необходимо отметить, что корма для кошек бывают как сухими, так и влажными.

Сухой кошачий корм получил свою популярность начиная с 30-х годов 20 века. Он при условии употребления нормы воды, вопреки мифам, принесет вашему любимцу только пользу. Сухой корм сытный, выгодный, более концентрированный, не требует особых условий хранения, благотворно влияет на здоровье зубов.

Влажный кошачий корм - отличный вариант для ваших хвостатиков, да еще и с учетом нашего жаркого климата. Вы не поверите, но он до 80% состоит из воды! Еще этот корм однозначно повышает аппетит, ведь безупречная обволакивающая текстура мусса, желе и рагу так и манит своим чарующим запахом. Если ваша кокетка тот еще гурман, приобщайте ее к изысканным влажным кормам. Но учтите! В данном случае будет необходимо включить в ее рацион стоматологические снеки.

В категории сухих и влажных кормов стоит выделить корма, учитывающие особенности кошек:

− Корм для котят

− Корм для стерилизованных кошек

− Корм для беременных и кормящих кошек

− Лечебные корма

Наполнители для кошек

Выбор наполнителя существенно зависит от характера вашей кошечки. Одни ведут себя как землекопы и они не нарадуются рытью в глиняных наполнителях. Другие коты шарахаются при малейших посторонних звуках; в данном случае силикагелевые гранулы им могут быть не по душе. Третьи же готовы пробовать все на вкус. Для этих кошек берите экологичные соевые или кукурузные наполнители для кошек. Срок службы наполнителя и его эффективность зависят от выбранного материала.

Помимо используемого сырья обратите свое внимание и на тип наполнителя: комкующийся или впитывающий. Каждый из них имеет ряд индивидуальных преимуществ и недочетов.

Аксессуары для кошек

Такие зоотовары, как аксессуары для кошек, представленные в онлайн зоомагазине, можно объединить в группы, охватывающие все сферы жизни вашего питомца:

− для поддержания гигиены (когтерез, расческа, лоток, совок). Учтите, что у каждой породы свои особенности ухода.

− для досуга (когтеточка, игрушки, лежаки и домики). Они разнообразят времяпрепровождение питомца и скрасят его одиночество, если вы работаете.

− для безопасности (ошейник, шлейка). Для любительниц прогулок на свежем воздухе.

− для транспортировки (клетки из пластмассы или железа). Если вы берете кошечку по делам или в отпуск, то без них не обойтись.

− для употребления пищи (миски и поильники). От верного выбора посуды зависит качество питания вашей кошки.

Корм для собак

Вы не поверите, но первый собачий корм был изготовлен в 60-х годах 19 века. Он представлял собой бисквиты, которые состояли из пшеницы, овощных отходов и животной крови. После долгих лет в 80-х годах 20 века всерьез обеспокоились качеством состава корма, и вот на арену вышли премиальные и суперпремиальные корма (Royal Canin, Pro Plan). В лабораториях создавались все новые формулы питания для поддержания баланса всех питательных веществ. На данный момент корм для собак стал учитывать индивидуальные особенности каждого питомца, а именно:

− Габариты собаки - от мелких до массивных пород

− Возраст - от щенка и до престарелого представителя

− Беременность и лактация

− Особенности организма (наличие или предрасположенность к болезням ЖКТ, почек, печени и т.д.)

Лучшие корма, собранные на сайте зоомагазина Biopet Shop, придутся по душе вашей собаке.

Аксессуары для собак

Конечно же, заведя разговор о собачьих аксессуарах, первое, что приходит на ум - это ошейник и поводок. Современные аксессуары для собак не лишают собаку радости исследования уличного пространства. К примеру, регулируемые поводки известной марки Flexi очень удобны и эргономичны как для хозяина, так и для его собаки. Прочность материала очень велика; эти поводки проходят до 100 лабораторных испытаний. Ошейники также уберегут пса от нежелательных действий и помогут найти его при побеге. Для дрессировки непослушного пса применяют ошейник-удавку. Современные нейлоновые модели очень удобны и помогают свести к минимуму неприятные ощущения в области шеи. В некоторых случаях вместо поводка используются шлейки. Это аксессуар, обхватывающий туловище вашей собаки, обычно приобретаемый для щенков, собак мелких пород или очень массивных собак. Для развития игровых навыков и утоления инстинкта хищника вашего питомца ознакомьтесь с игрушками в онлайн зоомагазине Biopet Shop. Для удобной перевозки собаки можно присмотреться к специальным прочным клеткам (в разных расцветках). Также не забывайте и о гигиене собаки посредством вычесывания шерсти расческой, обработки когтей (когтерезы), уборки отходов при выгуле (специальные мешочки).

Ветеринарная аптека для собак

Да, Вы не ослышались! У домашних питомцев существует своя аптека со специальными препаратами. Не стоит ни в коем случае путать их с человеческими.

Обычно ветеринарная аптека для собак включает основные группы препаратов:

● Против блох, вшей и клещей. Требуется сезонная обработка питомца в периоды их наибольшей активности. Эти препараты представлены ошейниками, таблетками, шампунями и многими другими средствами. Одни имеют профилактический эффект, другие более широкого действия.

● Против глистов. Гельминты доставляют кучу хлопот, они могут мигрировать в организме и продолжать паразитировать, к примеру, в сердце, приводя к нарушению в системах организма. НЕ откладывайте лечение. Даже при малейших признаках и подозрениях лучше обратитесь к ветеринару.

● Витамины и добавки. В период беременности/лактации или восстановления сил собаки ей нужен комплекс витаминов; для возрастных псов есть необходимость в поддержке суставов и костей, собаки с особо густой шерстью также требуют добавок для ее сохранения.

Онлайн зоомагазин Biopet Shop объединил у себя все лучшие зообренды с качественными товарами. Из брендов хотелось бы выделить премиум корма Royal Canin c невероятной линейкой повседневных и лечебных кормов, сбалансированные рационы от Pro Plan и итальянские натуральные корма от Monge. Осуществить покупку можно на сайте или вживую через сеть филиалов Biopet Shop в Баку. При этом вы получите бесплатную оперативную доставку в тот же день (при покупке от 9 манатов). Одной из новинок сайта является получение подарочных баллов при заказе онлайн.

При возникновении вопросов касательно заказа и товаров всегда можете обратиться за помощью к операторам Центра связи с клиентами (позвонив по короткому номеру 876).