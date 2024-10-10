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Украина могла уничтожить множество российских самолетов
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Украина могла уничтожить множество российских самолетов

Польша и страны Балтии предупреждают Россию

18:03 1180

Военные из Польши и стран Балтии обсудили военный ответ на возможное российское вторжение. Они считают, что после войны в Украине Россия может направить свой «империалистический экспансионизм» на Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Об этом заявил на конференции Defending Baltics советник президента Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис, пишет Bild.

Будрис считает, что вероятность такого сценария возрастет, если Беларусь полностью станет частью Союзного государства.

Подобного мнения придерживается начальник Генштаба Польши Раймунд Анджейчак. «Украина дает нам несколько лет. Если Россия победит в Украине, мы будем иметь одну российскую дивизию во Львове, одну в Бресте и одну в Гродно», - сказал он.

Польский военный утверждает, что, если российские войска перейдут границу с Литвой, последует «немедленный ответ»: «Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург».

Анджейчак также отметил, что нападение на Польшу или страны Балтии будет началом тотального противостояния. На случай такого сценария Польша сейчас закупает 800 ракет с дальностью до 900 километров.

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