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AZAL запустил новую программу

18:08 944

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL предлагает своим пассажирам возможность сделать путешествия экологически ответственными, участвуя в программе компенсации углеродных выбросов. Эта добровольная инициатива направлена на борьбу с изменением климата и снижение негативного воздействия авиации на окружающую среду, сообщает пресс-служба ЗАО Azerbaijan Airlines.

Для реализации программы AZAL сотрудничает с компанией CarbonClick, признанной одной из самых передовых в области углеродной компенсации.

С помощью программы компенсации углеродного следа каждый клиент AZAL может снизить негативное воздействие своего авиаперелета, внося вклад в экологические инициативы. Процесс компенсации доступен как при покупке авиабилета, так и после его приобретения.

Пассажиры могут рассчитать углеродный след от перелета и принять участие в инициативе на сайте AZAL по ссылке: https://azerbaijanairlines.carbon.click/

Учитывая серьезность проблемы изменения климата, авиационный сектор вносит свой вклад в борьбу с этим вызовом. Компенсируя углеродные выбросы, клиенты AZAL поддерживают проекты, сертифицированные организациями, такими как «Gold Standard» и «VCS». Эти проекты направлены на снижение уровня углеродных выбросов в атмосферу и содействуют использованию экологически чистых источников энергии.

AZAL планирует и далее продолжать развивать свои экологические инициативы, направленные на сокращение выбросов CO2 от авиаперелетов.

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