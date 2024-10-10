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Северокорейские войска привели в полную боеготовность

18:36 488

Северная Корея объявила о приведении своих наступательных сил, расположенных на границе с Южной Кореей, в полную боевую готовность. Такое решение было принято на фоне роста напряжённости в регионе. Власти КНДР потребовали от Сеула прекратить полёты разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также приостановить военные учения вблизи границы и попытки расширения зон патрулирования.

Официальное заявление Пхеньяна подчёркивает, что «действия Южной Кореи создают угрозу безопасности КНДР, и в ответ на это руководство страны намерено принимать более жёсткие меры». Северокорейская сторона рассматривает активизацию полётов южнокорейских БПЛА и манёвры у границы как «провокацию, которая может привести к эскалации конфликта на Корейском полуострове».

Власти Южной Кореи, со своей стороны, пока не прокомментировали ультиматум Пхеньяна.

Однако эксперты отмечают, что это заявление КНДР значительно обостряет и без того нестабильную ситуацию в регионе. Напряжённость между двумя государствами усиливается в последние месяцы, в том числе из-за проводимых Сеулом и Вашингтоном военных учений, в ходе которых отрабатываются сценарии обороны от возможных атак со стороны Северной Кореи.

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