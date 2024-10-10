У Байдена похвалили Мухтара Бабаева

Старший советник президента США по международной политике в области климата Джон Подеста заявил, что Вашингтон высоко оценивает лидерство Азербайджана на COP29.

«Я рад быть здесь, в Баку, чтобы присутствовать на Pre-COP. Для начала позвольте мне сказать, что Соединенные Штаты ценят лидерство Азербайджана. Президент Ильхам Алиев назначил сильную команду во главе с министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым и заместителем министра иностранных дел Ялчином Рафиевым.

И мы согласовали наши приоритеты с тех пор, как Азербайджан согласился провести COP29 чуть меньше года назад», - сказал Подеста.