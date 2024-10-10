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Лига наций: Азербайджан против Эстонии в Таллине

Отдел спорта
18:56 354

Сегодня в 20:00 по бакинскому времени в Таллине на «А.Ле Ког Арене» начнется матч 3-го тура футбольной Лиги наций между сборными Эстонии и Азербайджана.

Судить встречу будет бригада арбитров из Ирландии во главе с Робом Харви.

И Азербайджан, и Эстония проиграли в двух стартовых матчах Швеции и Словакии.

Команды выступают в группе 1 лиги «С».

Турнирное положение

1.Швеция - 6 очков, разница мячей 6-1 (2 матча)

2.Словакия - 6, 3-0 (2)

3.Азербайджан - 0, 1-5 (2)

4.Эстония - 0, 0-4 (2).

В 22:45 начнется матч Словакия - Швеция.

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