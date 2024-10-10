Лига наций: Азербайджан против Эстонии в Таллине
Сегодня в 20:00 по бакинскому времени в Таллине на «А.Ле Ког Арене» начнется матч 3-го тура футбольной Лиги наций между сборными Эстонии и Азербайджана.
Судить встречу будет бригада арбитров из Ирландии во главе с Робом Харви.
И Азербайджан, и Эстония проиграли в двух стартовых матчах Швеции и Словакии.
Команды выступают в группе 1 лиги «С».
Турнирное положение
1.Швеция - 6 очков, разница мячей 6-1 (2 матча)
2.Словакия - 6, 3-0 (2)
3.Азербайджан - 0, 1-5 (2)
4.Эстония - 0, 0-4 (2).
В 22:45 начнется матч Словакия - Швеция.