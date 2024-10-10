Капитал Банк выпустил второй транш долларовых облигаций

Как сообщалось ранее, первый транш облигаций Капитал Банка на сумму 50 000 000 долларов США вызвал большой интерес у инвесторов. Так, на облигации номиналом 30 000 000 долларов было подано заявок на сумму 35 211 100 долларов.

Подписка на второй транш облигаций на сумму 20 000 000 долларов началась 29 сентября 2024 года.

Каждый, кто приобретает долларовые облигации Капитал Банка, может увеличить свой доход не менее чем на 7%. Это уникальное предложение на финансовом рынке приносит клиентам ежемесячный доход. Следует отметить, что выплаты по облигациям освобождены от налогообложения. Кроме того, все комиссии, связанные с подпиской на облигации, оплачиваются банком.

Клиенты могут приобрести долларовые облигации до 29 октября 2024 года в ближайшем филиале Капитал Банка.

Подробная информация доступна по адресу: https://kbl.az/diit

Напоминаем, что номинальная стоимость каждой облигации составляет 100 долларов, годовая процентная ставка — 7%, период выплат — каждые 30 дней, срок обращения — 7 лет. Облигации являются бездокументными, именными и процентными, а андеррайтером по размещению выступает «ПАША Капитал Инвестиционная Компания» АО.

Капитал Банк, являющийся первым банком страны, входит в состав PAŞA Holding и обслуживает клиентов через крупнейшую в Азербайджане сеть филиалов, состоящую из 119 филиалов и 53 отделений. Для получения более подробной информации о продуктах и услугах банка вы можете обратиться на сайт https://kapitalbank.az, в колл-центр по номеру 196 или на страницы банка в различных социальных сетях. Для заказа наличного кредита — https://kbl.az/prgtk, для заказа карты Birbank — https://kbl.az/prcrc.