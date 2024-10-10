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«Хезболла» еще может

19:12 1048

«Хезболла» готовится к длительной войне на истощение на юге Ливана с новым военным командованием, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к движению.

Новое руководство было избрано через 72 часа после убийства прежнего лидера Хасана Насраллы и руководит боевыми действиями.

Группировка, несмотря на гибель большинства своих командиров, планирует продолжать ракетные обстрелы Израиля и наземные бои с ЦАХАЛ, который перешел границу с Ливаном. Также в «Хезболле» говорят, что ещё не использовали тяжелые и высокоточные ракеты и, в целом, имеют ещё большой запас оружия.

Тем временем армия обороны Израиля заявила, что зафиксировала запуск около 100 ракет со стороны Ливана менее чем за час.

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