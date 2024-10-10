В Агдаме делегация ИСЕСКО

В рамках 12-го заседания Комитета исламского наследия ICESCO, проходившего в Шуше с 8 по 10 октября 2024 года, члены комитета совершили визит в Агдам. Делегация, возглавляемая руководителем сектора культуры и коммуникаций ICESCO, бывшим министром культуры Туниса (2016-2020) доктором Мохамедом Зейналабдином, а также доктором Веббером Ндоро, руководителем Центра исламского наследия ICESCO, председателем Комитета исламского наследия Мохамедом Аль-Айдарусом, директором Научно-исследовательского института культурологии и нематериального культурного наследия Узбекистана Иродой Дадашконовой и другими официальными лицами, в первую очередь ознакомились с восстановленным комплексом «Имарат».

Гостям была представлена информация о мавзолеях карабахских ханов Панахали хана и Ибрагимхали хана, а также о мавзолее последнего хана Карабаха Мехдигулу хана и могилах других выдающихся личностей, происходящих из рода карабахских ханов, включая дочь Мехдигулу хана, поэта и художницу Хуршидбану Натаван. Также были показаны захоронения, пострадавшие от армянского вандализма в период оккупации, и рассказано о процессе восстановления, проводимом совместно с итальянскими специалистами.

В интерактивном музейном комплексе были представлены материалы, посвященные династии Джавахир, исторические факты о Карабахском ханстве, аудиовизуальная презентация, посвященная творениям и поэмам Хуршудбану Натаван, а также фотоматериалы, отражающие состояние Имарата в период оккупации и после освобождения.

Затем гости посетили восстановленную Агдамскую Джума-мечеть, ознакомились с фотографиями, отражающими ее состояние в период оккупации, и получили информацию о процессе восстановления.

Официальные лица выразили благодарность Азербайджану за прием и осудили совершенные акты вандализма. Они назвали образцовыми и впечатляющими восстановление и сохранение исламского наследия, осуществленное в Комплексе, а также в целом работы по восстановлению и строительству в Карабахе, проводимые государством Азербайджан.