Россия введет спецназ в Грузию… А французские пилоты придут на помощь Украине

В ходе встречи в Москве президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились, что с 1 января 2025 года российские пограничники прекращают несение службы на контрольно-пропускном пункте в районе границы Армении и Ирана. Напомним, что Управление погранвойск ФСБ России располагает в Армении четырьмя отрядами – в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри. Кроме того, на этой же встрече Пашинян представил президенту Российской Федерации программу «Перекресток мира» - армянскую альтернативу Зангезурскому транспортному коридору, проходящему по территории Сюникской области Армении и соединяющему Азербайджан с его эксклавом — Нахчыванской автономной республикой. Согласно плану Пашиняна, транспортная коммуникация, проходящая через Армению, Турцию, Азербайджан и Иран, будет действовать под суверенитетом и юрисдикцией каждой из перечисленных стран, но без участия России. О политике России на Южном Кавказе и некоторых других темах корреспондент haqqin.az побеседовал с Евгением Савостьяновым, бывшим кандидатом в президенты России, экс-заместителем руководителя Администрации президента РФ и бывшим начальником Управления КГБ СССР по Москве.

- Российские пограничники уходят с КПП на армяно-иранской границе. Ранее в июле они уже покинули территорию международного аэропорта "Звартноц" на западе Еревана, где несли службу в течение последних 32 лет. Что происходит? - Поскольку Москва теряет контроль над армянской границей, Путин намерен ввести в отношении Еревана более жесткий, не исключено, даже визовый пограничный режим. Из-за отсутствия общей границы с Арменией возможности России воздействовать на официальный Ереван весьма ограничены. Какое-то время Москва просто покупала власти Армении за счет кредитов и прочих льгот. Но когда пришло правительство Пашиняна, оно выбрало другой подход к решению проблем страны. И вот теперь в Кремле решили подобраться к Армении через Грузию. То есть ужесточить визовый режим с Ереваном и одновременно улучшить отношения с официальным Тбилиси таким образом, чтобы после парламентских выборов 26 октября радикальным образом вернуть былой уровень российско-грузинского сотрудничества и получить через Тбилиси доступ к оказанию влияния на Армению.

- О каком именно влиянии идет речь? - Я имею в виду влияние на политическую сферу, на работу российских спецслужб в Армении и прочее. Азербайджан в этом процессе держится особняком, предпочитая двигаться в сторону тюркского мира. России же, чтобы сохранить былое влияние на Южном Кавказе, необходим коридор в Армению через Грузию. Хочу напомнить, что исторически Россия попала на Южный Кавказ через Азербайджан и уже оттуда в Грузию и далее в Иреванское ханство. Сегодня же, не имея прямого доступа в Армению и, соответственно, к границам Ирана и Турции, влиять на государства Южного Кавказа ей очень сложно. Вот в Кремле и решили убить одновременно двух зайцев - ужесточить режим с Арменией, чтобы наказать Пашиняна за прозападный курс, и параллельно пойти навстречу интересам Тбилиси, точнее, интересам грузинской политической элиты. - Есть ли у Вас прогноз относительно исхода парламентских выборов в Грузии? - Прогноз очевиден: независимо от итогов голосования власти Грузии объявят тот результат выборов, который устроит лично Бидзину Иванишвили. Если же под давлением протестов грузинские власти окажутся в сложном положении, не исключаю, что Москва придет на помощь Иванишвили вплоть до ввода подразделений российского спецназа.

- То есть на Ваш взгляд резкий разворот Грузии в сторону Москвы неминуем? - Я бы не сказал, что это разворот будет резким. Да, Грузия неохотно меняет ориентир в сторону Кремля, поскольку из-за сотрудничества с Россией от Тбилиси отворачивается Запад. В то же время, все приграничные с РФ страны уже поняли, что после окончания войны с Украиной они вполне могут оказаться на острие российских штыков. Поэтому все приехали в Москву поздравлять Путина с днем рождения. Чувствуется: последние события на украинском фронте, где российская армия медленно, но все же наступает, вынуждают лидеров СНГ пусть без особого удовольствия, но улучшать отношения с Кремлем. Также понятно, что за Грузию, если Россия начнет на нее сильно давить, никто заступаться не будет. Словом, Иванишвили понимает, что разворот в сторону РФ означает улучшение экономических отношений с Москвой, а также предотвращение новой российской агрессии. За это Тбилиси заплатит ухудшением отношений с Западом и потерей стратегической перспективы.

- А может ли Россия «отблагодарить» Иванишвили, вернув грузинам Абхазию? - Россия может создать условия, при которых Абхазия и Южная Осетия могут пойти на какое-то федеративное объединение с Грузией. Все же понимают, что Сухуми и Цхинвал существуют и держатся исключительно за счет российских денег. Так что, если сократить российскую помощь, то эти регионы, оставшись без средств к существованию, повозмущаются какое-то время, а затем выполнят то, что им велит Москва. - В отличие от Федеративной Республики Германии, Япония более чем серьезно относится к перевооружению. Новый премьер-министр Исида намерен не только увеличить расходы на оборону и модернизировать армию, но и предлагает даже создать «Азиатское НАТО». С кем же, на Ваш взгляд, связаны опасения Токио - с Россией или с Китаем? - Япония уже является участником двух военных блоков, в которых играет стержневую роль – QUAD (США, Австралия, Индия и Япония) и Squad (Япония, США и Филиппины). Понятно, что сейчас речь идет об обуздании стремления КНР установить контроль над всем Южно-Китайским, а в последующем и над Восточно-Китайским морями. Сюда же следует отнести проблему Тайваня. Словом, дать отпор Китаю готовятся все - Япония, Индия, Филиппины и даже Тайвань, который не намерен преклонять колени перед Пекином. Действительно, новый премьер Японии предложил создать «Азиатское НАТО». Однако ему уже объяснили, что не следует бежать впереди паровоза, и что для сдерживания Китая вполне достаточны существующие военные возможности. Токио посоветовали и впредь укреплять партнерство с США, а также параллельно заниматься перевооружением своей армии, что японцы и делают с присущим этой нации усердием. Западные СМИ часто показывают кадры военных кораблей ФРГ, Италии, Великобритании, бороздящих Южно-Китайское море, – более чем внятный совет Пекину не увлекался экспансионистскими идеями.

- Президент Украины Владимир Зеленский представил премьер-министру Великобритании Киру Стармеру детали своего плана победы. По словам Зеленского, была достигнута договоренность проработать совместно с союзниками этот план победы, призванный создать правильные условия, чтобы завершить войну справедливым способом… - С каждым месяцем Украине будет все сложнее одержать победу, поскольку силы ВСУ изнашиваются. Если бы Киеву была оказана максимальная поддержка в 2022 году, тогда с их победой не было бы никаких проблем, и уже в первые месяцы 2023 года Украина отвоевала бы все свои территории. Но сейчас сделать это будет намного труднее, и все зависит от объемов западной помощи. Думаю, в ближайший год вернуться к границам 2014 года ни мирным, ни военным путем Украине не удастся. Однако теоретически они могут улучшить свои позиции и при хорошей поддержке Запада отвоевать, к примеру, левый берег Днепра. Тем более, что Великобритания и Франция уже объявили об усилении военной поддержки Киева, отправке военного контингента, выделении ВСУ боевой авиации и т.д.

- Почему Запад до сих пор не разрешает Киеву бить оружием НАТО вглубь территории России? - Потому, что все решается на линии фронта, а не в глубине российской территории. Задача Киева заключается в том, чтобы отодвинуть российские военные аэродромы за 300 километров от линии боевого соприкосновения, чтобы увеличить подлетное время боевых российских самолетов, несущих планирующие авиабомбы ФАБ-300, которые, разрушая любую стационарную оборону украинцев, являются на сегодняшний день единственным преимуществом России. Если подлетное время увеличится настолько, что позволит ВВС Украины успеть вылететь навстречу и уничтожить носителей этих бомб, вопрос ФАБ-300 был бы полностью решен. Примером является южный фланг, где украинцы удерживают преимущество, поскольку подлетное время российской авиации к этой зоне очень велико. Полагаю, украинцам также придется провести некоторое перевооружение. Дело в том, что на поверку высокоточное оружие союзников - M142 HIMMARS и M982 Excalibur оказались весьма чувствительными к системам радиоглушения, вследствие чего эффективность применения этого оружия сократилась на 90 процентов. Теперь украинцам надо провести технические изменения, чтобы при появлении первых же признаков воздействия радиоглушения система навигации этих снарядов отключалась, и чтобы подлетающие к цели снаряды летели бы дальше по инерции. Вот тогда они и дадут Киеву на поле боя решающее превосходство. У ВСУ есть все необходимое, чтобы добиться успехов на левом берегу Днепра с выходом к Крымскому перешейку.