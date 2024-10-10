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Россия угрожает Японии

20:24 1133

Россия заявила протест посольству Японии в связи с планами Токио провести вместе с Вашингтоном учения в конце октября-начале ноября.

«РФ вынесла Японии предупреждение о неизбежных контрмерах в связи с планами Токио провести совместные с США учения у российских границ», - заявили в МИД России.

В министерстве подчеркнули, что учения планируют провести в том числе в районах Хоккайдо, находящихся в непосредственной близости от границ России (расстояние от Хоккайдо до российского острова Кунашира — около 20 км).

«Японской стороне было указано на категорическую неприемлемость подобной практики, масштабы которой с каждым годом расширяются, в том числе через привлечение к маневрам нерегиональных государств — членов НАТО. С российской стороны выражено крайнее сожаление в связи с недальновидным игнорированием наших демаршей по данной теме», — заявили в МИД.

Масштабные военные учения с участием 45 тыс. японских и американских военных пройдут в Японии в конце октября. 

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