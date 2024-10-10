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Украина могла уничтожить множество российских самолетов

Арестович: «Российские войска полезут по всему фронту»

20:31 1345

Россия копит ударные группировки и собирается наступать по всей линии фронта, написал экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в своем телеграм-канале.

«У россиян идет накопление ударных групировок. Полезут по всему фронту, от Запорожья до Купянска. Готовят стратегическое наступление. Вопрос дней», - написал Арестович.

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