Арестович: «Российские войска полезут по всему фронту»
20:31 1345
Россия копит ударные группировки и собирается наступать по всей линии фронта, написал экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в своем телеграм-канале.
«У россиян идет накопление ударных групировок. Полезут по всему фронту, от Запорожья до Купянска. Готовят стратегическое наступление. Вопрос дней», - написал Арестович.
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