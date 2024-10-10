Кобахидзе обратился к Западу: «Если хотите устроить революцию, устройте…»

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал вызвавший недовольство Запада закон «об иноагентах» законом о прозрачности революции.

«Этот закон был принят с учетом конкретного контекста. Этим контекстом было вот что: с участием НПО дважды попытались устроить революцию в Грузии.

Мы говорим всем, в том числе конкретным иностранным субъектам, пожалуйста, можете попытаться устроить в Грузии революцию, естественно, эти попытки будут безуспешными, но если хотите устроить в Грузии революцию, соизвольте и сделайте это прозрачно», - отметил Кобахидзе.