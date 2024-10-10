У Джонсона пропал аппетит

Спикер Палаты представителей (нижняя палата Конгресса США) Майк Джонсон заявил, что у него «нет аппетита к дальнейшему финансированию Украины», и выразил надежду, что «необходимости в нем не будет».

В интервью порталу Punchbowl высокопоставленный республиканец отметил, что «мир устал от происходящего конфликта».

Джонсон выразил надежду на победу Дональда Трампа на предстоящих выборах, полагая, что Трамп сможет быстро завершить войну в Украине. По его мнению, в случае победы Камалы Харрис конфликт может затянуться, что Джонсон назвал «отчаянным и опасным сценарием».