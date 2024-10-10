Ливанские военные гибнут под израильскими обстрелами
21:29 144
Двое военнослужащих ливанской армии погибли в результате израильского авиаудара по зданию, расположенному вблизи КПП в Кафре, в провинции Бинт-Джубайль, пишут ливанские СМИ.
Израильская авиация совершает налет на окрестности города Наби-Шит в провинции Бекаа на востоке Ливана. Также под обстрелом города в долине Бекаа на востоке страны.
ВВС Израиля бомбят и высоты города Джинта на ливано-сирийской границе в Бекаа на востоке Ливана.
October 11, 2024
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!