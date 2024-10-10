USD 1.7000
EUR 1.8590
RUB 0.0176
Подписаться на уведомления
Украина могла уничтожить множество российских самолетов
Новость дня
Украина могла уничтожить множество российских самолетов

Ливанские военные гибнут под израильскими обстрелами

видео
21:29 144

Двое военнослужащих ливанской армии погибли в результате израильского авиаудара по зданию, расположенному вблизи КПП в Кафре, в провинции Бинт-Джубайль, пишут ливанские СМИ.

Израильская авиация совершает налет на окрестности города Наби-Шит в провинции Бекаа на востоке Ливана. Также под обстрелом города в долине Бекаа на востоке страны.

ВВС Израиля бомбят и высоты города Джинта на ливано-сирийской границе в Бекаа на востоке Ливана.

Запад следит за нарушителями санкций, но не наказывает их. Почему?
Запад следит за нарушителями санкций, но не наказывает их. Почему?
16:14 3745
Лига наций: Азербайджан проигрывает Эстонии в Таллине
Лига наций: Азербайджан проигрывает Эстонии в Таллине обновлено 21:38
21:38 2987
У Байдена похвалили Мухтара Бабаева
У Байдена похвалили Мухтара Бабаева
18:51 2805
Главарям сепаратистов продлили арест
Главарям сепаратистов продлили арест
17:45 2948
Пентагон назвал потери России в Украине
Пентагон назвал потери России в Украине
17:17 4628
Израиль все-таки достал «министра обороны «Хезболлы»
Израиль все-таки достал «министра обороны «Хезболлы»
16:39 4491
В Иране нашли «козла отпущения»: генерал Исмаил Каани
В Иране нашли «козла отпущения»: генерал Исмаил Каани наши подробности; все еще актуально
11:53 5482
В Украине заявили, что остановили наступление россиян в Курской области
В Украине заявили, что остановили наступление россиян в Курской области
15:37 2944
В ресторанной индустрии начинается масштабное внедрение цифровых чеков
В ресторанной индустрии начинается масштабное внедрение цифровых чеков
15:27 3475
Западные спецслужбы останутся на границе Азербайджана еще на два года
Западные спецслужбы останутся на границе Азербайджана еще на два года
14:13 5001
Главы государств СНГ в Москве. Важные решения
Главы государств СНГ в Москве. Важные решения наша корреспонденция; все еще актуально
10 октября 2024, 20:59 11023

ЭТО ВАЖНО

Запад следит за нарушителями санкций, но не наказывает их. Почему?
Запад следит за нарушителями санкций, но не наказывает их. Почему?
16:14 3745
Лига наций: Азербайджан проигрывает Эстонии в Таллине
Лига наций: Азербайджан проигрывает Эстонии в Таллине обновлено 21:38
21:38 2987
У Байдена похвалили Мухтара Бабаева
У Байдена похвалили Мухтара Бабаева
18:51 2805
Главарям сепаратистов продлили арест
Главарям сепаратистов продлили арест
17:45 2948
Пентагон назвал потери России в Украине
Пентагон назвал потери России в Украине
17:17 4628
Израиль все-таки достал «министра обороны «Хезболлы»
Израиль все-таки достал «министра обороны «Хезболлы»
16:39 4491
В Иране нашли «козла отпущения»: генерал Исмаил Каани
В Иране нашли «козла отпущения»: генерал Исмаил Каани наши подробности; все еще актуально
11:53 5482
В Украине заявили, что остановили наступление россиян в Курской области
В Украине заявили, что остановили наступление россиян в Курской области
15:37 2944
В ресторанной индустрии начинается масштабное внедрение цифровых чеков
В ресторанной индустрии начинается масштабное внедрение цифровых чеков
15:27 3475
Западные спецслужбы останутся на границе Азербайджана еще на два года
Западные спецслужбы останутся на границе Азербайджана еще на два года
14:13 5001
Главы государств СНГ в Москве. Важные решения
Главы государств СНГ в Москве. Важные решения наша корреспонденция; все еще актуально
10 октября 2024, 20:59 11023
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться