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Трамп привлекает военную авиацию для защиты от Ирана

11 октября 2024, 21:56 1615

Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа запросил военную авиацию и технику, ограничения полетов над его домами и митингами из-за якобы угрозы от Ирана. Об этом сообщает издание Washington Post.

Кроме того, в семи штатах было размещено пуленепробиваемое стекло для использования в ходе предвыборной кампании.

"Запросы поступили после того, как советники кампании Трампа были проинформированы о том, что Иран все еще активно замышляет убить его", – отметил источник издания.

По его словам, в последнее время Трамп и его штаб стали разочаровываться в американской Секретной службе. Собеседник издания подчеркнул, что она уже усиливала охрану, однако не до нужных уровней.

Первое покушение на Трампа произошло 13 июля во время выступления на митинге в Пенсильвании. Когда он произносил свою речь, прозвучало несколько выстрелов. Охрана быстро увела политика со сцены с окровавленным ухом. В результате случившегося погиб один человек, еще двое пострадали.

О второй попытке покушения стало известно 15 сентября. Очевидцы услышали звуки стрельбы около гольф-клуба политика в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Сотрудники секретной службы открыли ответный огонь по подозреваемому и задержали его.

В кустах около места происшествия были найдены автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камера. Сам Трамп сообщил, что не пострадал в результате произошедшего.

Личность задержанного удалось установить. Им оказался Райан Уэсли Рут. В своих соцсетях он выступал в поддержку Украины и демократов.

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