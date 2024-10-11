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Пезешкиан: «Твори добро…»

11 октября 2024, 22:15 1398

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сегодня, в ходе визита в Ашхабад, встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, пишут официальные иранские СМИ.

 

В ходе встречи Пезешкиан отметил «принципиальную политику Ирана, а также акцент верховного лидера на развитии связей с соседями, включая Туркменистан».

«Мы являемся соседями, у нас длинная общая граница и, помимо соседства, мы также и родственники».

Пезешкиан подчеркнул, что «сегодня мир нуждается в мире и братстве», добавив: «Мы должны жить в регионе в любви и братстве и развивать двусторонние отношения».

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