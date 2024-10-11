НАТО готовит новую стратегию по России

В Североатлантическом альянсе начали обсуждать новую стратегию по отношению к России. Такой вопрос министры обороны стран НАТО впервые обсудят на следующей неделе, пишет Politico.

Издание напоминает, что отношения между Россией и НАТО значительно ухудшились на фоне агрессии Москвы против Грузии и Украины. Но альянс, несмотря на это, продолжает придерживаться основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности с РФ, который был подписан в 1997 году. В нем НАТО и РФ признают общую цель "построить стабильную, мирную и неразделенную Европу".

При этом Совет Россия-НАТО не проводился с 2022 года. Такой орган был создан после холодной войны для партнерства в вопросах безопасности и совместных проектов.

"Сейчас в НАТО пытаются определить различные элементы стратегии (по России - ред.) и продвинуть дебаты внутри альянса, которые приведут нас к таким вопросам, как будущее основополагающего акта Россия-НАТО”, - приводит издание заявление высокопоставленного представителя правительства США.

Он уточнил, что сейчас "настало время разработать новую стратегию", которая будет учитывать конкретные позиции союзников по альянсу. Ее проекта пока нет.

По словам чиновника, основополагающий акт и Совет Россия-НАТО "были созданы для другой эпохи" в отношениях НАТО и России.

Издание уточняет, что дискуссии по вопросу новой стратегии ведутся уже несколько месяцев. Но на следующей неделе эту тему впервые обсудят на уровне министров обороны стран-членов НАТО. Согласно договоренностям, такая стратегия должна быть разработана ко следующему саммиту альянса, который пройдет в Гааге в июне 2025 года.

При этом, как рассказал неназванный дипломат НАТО, некоторые члены альянса опасаются, что очень агрессивная новая стратегия может стать “сигналом”, который дестабилизирует Россию. Также возникает вопрос о позиции Венгрии и Словакии.