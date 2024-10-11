Фернанду Сантуш после поражения от Эстонии: «У нас проблемы в обороне - пропустили 8 голов за 3 матча»

«Хорошо начали игру. До 35-й минуты играли компактно, у соперников не было шансов. Но после первого пропущенного гола команда немного упала духом. Затем смогли сравнять счет, но тут же опять пропустили. Во втором тайме соперник сыграл умнее. Мы свои шансы не использовали и проиграли. Футбол - такая игра. Если не забиваешь, а соперник свои шансы реализует, то будет поражение.

Мы играли по схеме 3-4-3. Пропустили после контратаки. У нас было четыре момента. В первые 35 минут они не нанесли ни одного удара в створ ворот.

У нас были хорошие шансы. Мы и в матче со Швецией создали много моментов, но забили только раз. У нас проблема в обороне. Восемь голов за три матча. А мы сами свои моменты не реализуем. Надо продолжать работать. Нужно время. За пару недель добиться чего-то сложно.

Тактику менять не будем. Я сторонник атакующего футбола. Мы играем по схеме 3-4-3. Эта схема трансформируется в 5-4-1.

Эльвин Джафаргулиев - талант. Он хорош в атакующих действиях, но есть проблемы при обороне. Если будет работать над игрой в защите, то у него есть все шансы перейти в европейский клуб.

Почему Аббас Гусейнов стал капитаном? А почему нет? Я думаю, что он - хороший капитан. Поэтому я выбрал его. Бадави Гусейнов мог бы быть капитаном, но он не говорит по-азербайджански».

Благодарим Misli за содействие в организации поездки представителей СМИ в Таллин на матч Эстония - Азербайджан.