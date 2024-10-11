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Предложение ректора UNEC

11 октября 2024, 22:53 598

Ректор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) профессор Адалат Мурадов на официальной странице Facebook, выдвинув вопрос об отмене плана приема на платное образование в высшие учебные заведения, установленный в соответствующем пункте "Государственной стратегии развития образования в Азербайджанской Республике", выступил с предложением.

"Прием студентов в высшие учебные заведения в Азербайджане осуществляется по государственному заказу и на платной основе. План приема на государственное образование определяется государством с учетом требований государственного сектора, а плата за обучение студентов оплачивается государством. Благодаря социальной политике президента Ильхама Алиева, направленной на повышение доступности образования, за последние годы число студентов по государственному заказу значительно возросло, и можно сказать, что в настоящее время составляет почти 50%.

План приема студентов на платной основе также по сей день утверждается государством. Но, как указано в пункте 3.1.6 принятой в октябре 2013 года "Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике", план приема на платное образование в государственные и частные высшие учебные заведения должен быть отменен. Иными словами, платное обучение должно осуществляться на основе договора между обучающимся и вузом по результатам конкурса, организованного ГЭЦ. Платное обучение представителей частного сектора и частных лиц должно осуществляться непосредственно на основании их заказа. Они сами лучше других знают, какую специальность хотят изучать.

Хочется верить, что со следующего года, как указано в соответствующей стратегии, прием на платное образование будет отменен. Также надеюсь, что перед представлением вузами на рассмотрение проекта плана приема будет восстановлена традиция обсуждения с вузами, существовавшая в недавнем прошлом".

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