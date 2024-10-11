Арестован военком Ходжавенда

Арестован начальник Ходжавендского районного отделения Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана. Об этом haqqin.az сообщил руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, старший помощник военного прокурора, главный советник юстиции Фирад Алиев.

Согласно информации, в рамках уголовного дела, следствие по которому продолжается в Следственном управлении Военной прокуратуры Азербайджана, начальнику Ходжавендского районного отделения Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу майору Садигу Алиеву было предъявлено обвинение по статьям 311.3.2 и 311.3.3 УК.

На основании ходатайства Военной прокуратуры Азербайджана решением Бакинского военного суда в отношении С.Алиева была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на четыре месяца.

В настоящее время следствие по делу продолжается.