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Байден призвал беречь Трампа как зеницу ока

11 октября 2024, 23:12 529

Американский президент Джо Байден отдал Министерству обороны США распоряжение содействовать обеспечению безопасности своего предшественника Дональда Трампа в такой степени, как если бы тот был действующим главой государства.

"Послушайте, я сказал министерству, чтобы ему дали все, что ему необходимо. Как если бы он был действующим президентом", - заверил демократ Байден в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов, когда его попросили уточнить, выполнит ли Пентагон запрос избирательного штаба республиканца Трампа о предоставлении военных самолета и автомобилей. "Если это (запрошенная техника) подпадает под данную категорию, то прекрасно. Если нет, то ему (Трампу) не следует [предоставлять такую военную технику]", - сказал Байден. Он также пошутил, что запрошенная окружением Трампа военная техника будет передана, "если только это не истребители F-15".

Очередные всеобщие выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. За пост президента на них будут бороться республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис. Трамп был 45-м американским президентом, он находился у власти в 2017-2021 годах. Выборы 2020 года он проиграл нынешнему американскому лидеру, демократу Джо Байдену, а сейчас предпринимает попытку вернуться в Белый дом. Харрис является у Байдена вице-президентом.

Ранее сообщалось, что штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа запросил военную авиацию и технику, ограничения полетов над его домами и митингами из-за угрозы от Ирана.

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