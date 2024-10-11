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Украина могла уничтожить множество российских самолетов
Новость дня
Украина могла уничтожить множество российских самолетов

В Ингушетии творится что-то странное

новость дополнена; видео
11 октября 2024, 23:54 603

В Ингушетии на федеральной трассе при въезде в Магас неизвестные расстреляли автомобиль с сотрудниками Центра "Э". Государственные СМИ сообщают о трех погибших.

По данным местных телеграм-каналов, несколько мужчин открыли огонь по машине, после чего скрылись в неизвестном направлении. Сейчас их разыскивают.

Связанный с силовиками телеграм-канал "112" пишет, что один из погибших – Ильяс Аушев, сотрудник ППС по Магасу. По предварительным данным, он был не при исполнении. Baza пишет, что погибших звали Ильяс Аушев, Беслан Аушев и Амир Аушев.

Baza также сообщает, что стрельба велась из серебристой "Лады" 99-й модели. В расстрелянной машине, по данным канала, также находился заместитель руководителя Центра "Э" по Ингушетии Адам Хамхоев. Он не пострадал.

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