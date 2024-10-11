Макрон повторил: Никакого оружия Израилю

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь выступил против продолжения поставок оружия Израилю, которое используется для ударов по сектору Газа и Ливану. Политик считает, что это поможет прекратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

"Франция призвала прекратить экспорт оружия. Мы все знаем, что это единственный рычаг, который сегодня может положить этому конец", – отметил Макрон в ходе встречи средиземноморских стран - участниц Европейского союза (MED9) на Кипре. Событие транслировали на официальной странице французского правительства в соцсети X.

Президент Франции уточнил, что его предложение не связано с призывами к разоружению Израиля, которые звучат в последнее время.