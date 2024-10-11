USD 1.7000
EUR 1.8590
RUB 0.0176
Подписаться на уведомления
Украина могла уничтожить множество российских самолетов
Новость дня
Украина могла уничтожить множество российских самолетов

Макрон повторил: Никакого оружия Израилю

11 октября 2024, 23:33 328

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь выступил против продолжения поставок оружия Израилю, которое используется для ударов по сектору Газа и Ливану. Политик считает, что это поможет прекратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

"Франция призвала прекратить экспорт оружия. Мы все знаем, что это единственный рычаг, который сегодня может положить этому конец", – отметил Макрон в ходе встречи средиземноморских стран - участниц Европейского союза (MED9) на Кипре. Событие транслировали на официальной странице французского правительства в соцсети X.

Президент Франции уточнил, что его предложение не связано с призывами к разоружению Израиля, которые звучат в последнее время.

Фернанду Сантуш после поражения от Эстонии: «У нас проблемы в обороне - пропустили 8 голов за 3 матча»
Фернанду Сантуш после поражения от Эстонии: «У нас проблемы в обороне - пропустили 8 голов за 3 матча»
11 октября 2024, 22:37 1243
Трамп привлекает военную авиацию для защиты от Ирана
Трамп привлекает военную авиацию для защиты от Ирана
11 октября 2024, 21:56 1621
Лига наций: Азербайджан проиграл Эстонии в Таллине
Лига наций: Азербайджан проиграл Эстонии в Таллине видео, обновлено 21:55
11 октября 2024, 21:55 5226
Запад следит за нарушителями санкций, но не наказывает их. Почему?
Запад следит за нарушителями санкций, но не наказывает их. Почему?
11 октября 2024, 16:14 4356
У Байдена похвалили Мухтара Бабаева
У Байдена похвалили Мухтара Бабаева
11 октября 2024, 18:51 4164
Главарям сепаратистов продлили арест
Главарям сепаратистов продлили арест
11 октября 2024, 17:45 3687
Пентагон назвал потери России в Украине
Пентагон назвал потери России в Украине
11 октября 2024, 17:17 5639
Израиль все-таки достал «министра обороны «Хезболлы»
Израиль все-таки достал «министра обороны «Хезболлы»
11 октября 2024, 16:39 5209
В Иране нашли «козла отпущения»: генерал Исмаил Каани
В Иране нашли «козла отпущения»: генерал Исмаил Каани наши подробности; все еще актуально
11 октября 2024, 11:53 5836
В Украине заявили, что остановили наступление россиян в Курской области
В Украине заявили, что остановили наступление россиян в Курской области
11 октября 2024, 15:37 3231
В ресторанной индустрии начинается масштабное внедрение цифровых чеков
В ресторанной индустрии начинается масштабное внедрение цифровых чеков
11 октября 2024, 15:27 3861

ЭТО ВАЖНО

Фернанду Сантуш после поражения от Эстонии: «У нас проблемы в обороне - пропустили 8 голов за 3 матча»
Фернанду Сантуш после поражения от Эстонии: «У нас проблемы в обороне - пропустили 8 голов за 3 матча»
11 октября 2024, 22:37 1243
Трамп привлекает военную авиацию для защиты от Ирана
Трамп привлекает военную авиацию для защиты от Ирана
11 октября 2024, 21:56 1621
Лига наций: Азербайджан проиграл Эстонии в Таллине
Лига наций: Азербайджан проиграл Эстонии в Таллине видео, обновлено 21:55
11 октября 2024, 21:55 5226
Запад следит за нарушителями санкций, но не наказывает их. Почему?
Запад следит за нарушителями санкций, но не наказывает их. Почему?
11 октября 2024, 16:14 4356
У Байдена похвалили Мухтара Бабаева
У Байдена похвалили Мухтара Бабаева
11 октября 2024, 18:51 4164
Главарям сепаратистов продлили арест
Главарям сепаратистов продлили арест
11 октября 2024, 17:45 3687
Пентагон назвал потери России в Украине
Пентагон назвал потери России в Украине
11 октября 2024, 17:17 5639
Израиль все-таки достал «министра обороны «Хезболлы»
Израиль все-таки достал «министра обороны «Хезболлы»
11 октября 2024, 16:39 5209
В Иране нашли «козла отпущения»: генерал Исмаил Каани
В Иране нашли «козла отпущения»: генерал Исмаил Каани наши подробности; все еще актуально
11 октября 2024, 11:53 5836
В Украине заявили, что остановили наступление россиян в Курской области
В Украине заявили, что остановили наступление россиян в Курской области
11 октября 2024, 15:37 3231
В ресторанной индустрии начинается масштабное внедрение цифровых чеков
В ресторанной индустрии начинается масштабное внедрение цифровых чеков
11 октября 2024, 15:27 3861
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться