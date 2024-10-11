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Франция вызывает израильского посла

11 октября 2024, 23:52 98

МИД Франции вызвал посла Израиля из-за ударов по миротворцам в Ливане, пишут зарубежные СМИ.

«Эти нападения являются серьезным нарушением международного права и должны быть немедленно прекращены. Израильские власти должны объясниться: поэтому МИД ФранциИ вызывает сегодня израильского посла», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

На днях базы Временных сил ООН в Ливане, размещенные на юге страны на границе с Израилем, подверглись обстрелу израильских военных. Два миротворца из индонезийского контингента получили ранения. Обстрелу подверглись две итальянские базы и одна база под контролем индонезийцев. Итальянские военнослужащие не пострадали. Позициям не был нанесен особый урон, так как обстрел велся по объектам вокруг, в частности, по камерам внешнего наблюдения.

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