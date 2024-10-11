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США добивают иранскую нефтепромышленность

00:18 927

Американская администрация внесла в санкционные списки 16 юридических лиц и 23 танкера, которые, по ее версии, занимались торговлей иранской нефти и ее перевозками. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, размещенном на сайте Госдепартамента.

Блинкен отметил, что целью рестрикций является нарушение потока доходов, которые власти Ирана используют для финансирования своей ядерной программы и разработки ракет, а также для разжигания конфликтов на Ближнем Востоке.

"Одновременно Министерство финансов в координации с Госдепартаментом издает распоряжение, которое запустит введение санкций против любого лица, задействованного в нефтяном или нефтехимическом секторе иранской экономики", - добавил Блинкен.

Согласно распространенной американским Министерством финансов документации, санкции введены против компаний из КНР, Индии, ОАЭ, Малайзии, Панамы, Либерии, Суринама и Маршалловых Островов. В американские черные списки попали суда под флагами Малайзии, Барбадоса, Белиза, Камеруна, Островов Кука, Палау, Панамы, Сент-Китс и Невис, Сан-Томе и Принсипи, а также Эсватини.

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