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Нидерланды приняли, Азербайджан отвергает

00:32 1438

Мы решительно отвергаем очередные две антиазербайджанские резолюции, принятые 10 октября Палатой представителей парламента Королевства Нидерландов. Об этом говорится в комментарии руководителя Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде.

По его словам, недопустимо, что глава внешнеполитического ведомства Нидерландов Каспар Вельдкамп во время своего выступления выразил поддержку этим предвзятым резолюциям и призвал к освобождению представителей бывшего сепаратистского режима и террористов, арестованных азербайджанской стороной, представляя их как "военнопленных".

"Вызывает сожаление, что в упомянутых документах и высказанных мнениях полностью игнорируются факт военной оккупации, некогда совершенной против нашей страны, этническая чистка азербайджанского населения и продолжающиеся территориальные претензии армянской стороны к Азербайджану", - подчеркнул А.Гаджизаде.

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