USD 1.7000
EUR 1.8590
RUB 0.0176
Подписаться на уведомления
Украина могла уничтожить множество российских самолетов
Новость дня
Украина могла уничтожить множество российских самолетов

У России проблемы на стальном фронте

так говорят
Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az
00:49 918

Министерство торговли Турции сообщило о введении антидемпинговых пошлин на импорт горячекатаной плоской стали, поскольку «действующее ценообразование бьет по интересам турецкой промышленности и производителям». Продукция сталелитейных компаний России, Китая, Индии и Японии подорожает в диапазоне от 6,1% до 43,31%.

В этом перечне российские предприятия пострадают, кстати, меньше других. Сталь Магнитогорского и Новолипецкого металлургических комбинатов подпадает под 6,1% пошлины, а «Северстали» - 9%. По верхней планке достанется китайцам: продукция большинства тамошних компаний подпадает под пошлину в 43,31%.

Жесткая позиция по Китаю понятна: в стране заметно упал внутренний спрос на сталь, и производители стремятся компенсировать это импортом.

По данным Китайской ассоциации производителей стали, экспорт этого товара за первое полугодие 2024 года вырос на 24%. Это создает серьезное давление на цены на мировом рынке, и стремление турецкого правительства защитить свою промышленность от демпингующего конкурента полностью обоснованно.

Агрессивное продвижение своих интересов Китаем сказывается и на российской сталелитейной промышленности, которая не может отойти от резкой утраты своих довоенных возможностей. По расчетам Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, поставки на экспорт стального проката, включая плоский, сортовой и трубы, в первом полугодии 2024 года были на 60% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Экспорт полуфабрикатов (сляб и квадратная заготовка) снизился на 25%. Главная причина – четвертый санкционный пакет Евросоюза, который запретил импорт стального проката, арматуры, сварных и бесшовных труб из России. К этому запрету присоединилась и Великобритания. Под персональные санкции попали и владельцы ведущих сталелитейных производств России.

Вытеснение российской продукции с премиального европейского рынка вынудило бороться за долю на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, но там давно работают китайцы, индийцы и японцы.

Производство стали в России продолжает падать даже не по сравнению с довоенными показателями, а с прошлогодними. Информационно-аналитическая компания «Корпорация Чермет» опубликовала данные, согласно которым в сентябре этого года было выплавлено стали на 13,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Производство проката упало на 18%, чугуна – на 8,5%, труб – на 2%. Это при всех разговорах об экономическом буме и взрывном росте ВВП.

Помимо проблем с экспортными поставками, на самочувствии сталелитейной промышленности России сказывается сокращение внутреннего спроса на ее продукцию со стороны одного из главных потребителей – строительной отрасли. Высокая процентная ставка и отмена льготной ипотеки сильно бьют по строительному рынку, и здесь никаких просветов не предвидится.

На этом фоне небольшая, но обидная пошлина, введенная Турцией на российскую стальную продукцию, тоже подпитывает общую негативную тенденцию.

Россия введет спецназ в Грузию… А французские пилоты придут на помощь Украине
Россия введет спецназ в Грузию… А французские пилоты придут на помощь Украине Экс-замглавы администрации президента РФ комментирует для haqqin.az
11 октября 2024, 19:58 8140
Катастрофа для Украины. Мешает и коррупция
Катастрофа для Украины. Мешает и коррупция о развитии ситуации
11 октября 2024, 13:15 5862
Фернанду Сантуш после поражения от Эстонии: «У нас проблемы в обороне - пропустили 8 голов за 3 матча»
Фернанду Сантуш после поражения от Эстонии: «У нас проблемы в обороне - пропустили 8 голов за 3 матча»
11 октября 2024, 22:37 2008
Трамп привлекает военную авиацию для защиты от Ирана
Трамп привлекает военную авиацию для защиты от Ирана
11 октября 2024, 21:56 2195
Лига наций: Азербайджан проиграл Эстонии в Таллине
Лига наций: Азербайджан проиграл Эстонии в Таллине видео, обновлено 21:55
11 октября 2024, 21:55 5849
Запад следит за нарушителями санкций, но не наказывает их. Почему?
Запад следит за нарушителями санкций, но не наказывает их. Почему?
11 октября 2024, 16:14 4662
У Байдена похвалили Мухтара Бабаева
У Байдена похвалили Мухтара Бабаева
11 октября 2024, 18:51 4752
Главарям сепаратистов продлили арест
Главарям сепаратистов продлили арест
11 октября 2024, 17:45 3939
Пентагон назвал потери России в Украине
Пентагон назвал потери России в Украине
11 октября 2024, 17:17 6020
Израиль все-таки достал «министра обороны «Хезболлы»
Израиль все-таки достал «министра обороны «Хезболлы»
11 октября 2024, 16:39 5489
В Иране нашли «козла отпущения»: генерал Исмаил Каани
В Иране нашли «козла отпущения»: генерал Исмаил Каани наши подробности; все еще актуально
11 октября 2024, 11:53 6025

ЭТО ВАЖНО

Россия введет спецназ в Грузию… А французские пилоты придут на помощь Украине
Россия введет спецназ в Грузию… А французские пилоты придут на помощь Украине Экс-замглавы администрации президента РФ комментирует для haqqin.az
11 октября 2024, 19:58 8140
Катастрофа для Украины. Мешает и коррупция
Катастрофа для Украины. Мешает и коррупция о развитии ситуации
11 октября 2024, 13:15 5862
Фернанду Сантуш после поражения от Эстонии: «У нас проблемы в обороне - пропустили 8 голов за 3 матча»
Фернанду Сантуш после поражения от Эстонии: «У нас проблемы в обороне - пропустили 8 голов за 3 матча»
11 октября 2024, 22:37 2008
Трамп привлекает военную авиацию для защиты от Ирана
Трамп привлекает военную авиацию для защиты от Ирана
11 октября 2024, 21:56 2195
Лига наций: Азербайджан проиграл Эстонии в Таллине
Лига наций: Азербайджан проиграл Эстонии в Таллине видео, обновлено 21:55
11 октября 2024, 21:55 5849
Запад следит за нарушителями санкций, но не наказывает их. Почему?
Запад следит за нарушителями санкций, но не наказывает их. Почему?
11 октября 2024, 16:14 4662
У Байдена похвалили Мухтара Бабаева
У Байдена похвалили Мухтара Бабаева
11 октября 2024, 18:51 4752
Главарям сепаратистов продлили арест
Главарям сепаратистов продлили арест
11 октября 2024, 17:45 3939
Пентагон назвал потери России в Украине
Пентагон назвал потери России в Украине
11 октября 2024, 17:17 6020
Израиль все-таки достал «министра обороны «Хезболлы»
Израиль все-таки достал «министра обороны «Хезболлы»
11 октября 2024, 16:39 5489
В Иране нашли «козла отпущения»: генерал Исмаил Каани
В Иране нашли «козла отпущения»: генерал Исмаил Каани наши подробности; все еще актуально
11 октября 2024, 11:53 6025
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться