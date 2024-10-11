У России проблемы на стальном фронте

Министерство торговли Турции сообщило о введении антидемпинговых пошлин на импорт горячекатаной плоской стали, поскольку «действующее ценообразование бьет по интересам турецкой промышленности и производителям». Продукция сталелитейных компаний России, Китая, Индии и Японии подорожает в диапазоне от 6,1% до 43,31%.

В этом перечне российские предприятия пострадают, кстати, меньше других. Сталь Магнитогорского и Новолипецкого металлургических комбинатов подпадает под 6,1% пошлины, а «Северстали» - 9%. По верхней планке достанется китайцам: продукция большинства тамошних компаний подпадает под пошлину в 43,31%.

Жесткая позиция по Китаю понятна: в стране заметно упал внутренний спрос на сталь, и производители стремятся компенсировать это импортом.

По данным Китайской ассоциации производителей стали, экспорт этого товара за первое полугодие 2024 года вырос на 24%. Это создает серьезное давление на цены на мировом рынке, и стремление турецкого правительства защитить свою промышленность от демпингующего конкурента полностью обоснованно.