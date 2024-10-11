У России проблемы на стальном фронте
Министерство торговли Турции сообщило о введении антидемпинговых пошлин на импорт горячекатаной плоской стали, поскольку «действующее ценообразование бьет по интересам турецкой промышленности и производителям». Продукция сталелитейных компаний России, Китая, Индии и Японии подорожает в диапазоне от 6,1% до 43,31%.
В этом перечне российские предприятия пострадают, кстати, меньше других. Сталь Магнитогорского и Новолипецкого металлургических комбинатов подпадает под 6,1% пошлины, а «Северстали» - 9%. По верхней планке достанется китайцам: продукция большинства тамошних компаний подпадает под пошлину в 43,31%.
Жесткая позиция по Китаю понятна: в стране заметно упал внутренний спрос на сталь, и производители стремятся компенсировать это импортом.
По данным Китайской ассоциации производителей стали, экспорт этого товара за первое полугодие 2024 года вырос на 24%. Это создает серьезное давление на цены на мировом рынке, и стремление турецкого правительства защитить свою промышленность от демпингующего конкурента полностью обоснованно.
Агрессивное продвижение своих интересов Китаем сказывается и на российской сталелитейной промышленности, которая не может отойти от резкой утраты своих довоенных возможностей. По расчетам Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, поставки на экспорт стального проката, включая плоский, сортовой и трубы, в первом полугодии 2024 года были на 60% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Экспорт полуфабрикатов (сляб и квадратная заготовка) снизился на 25%. Главная причина – четвертый санкционный пакет Евросоюза, который запретил импорт стального проката, арматуры, сварных и бесшовных труб из России. К этому запрету присоединилась и Великобритания. Под персональные санкции попали и владельцы ведущих сталелитейных производств России.
Вытеснение российской продукции с премиального европейского рынка вынудило бороться за долю на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, но там давно работают китайцы, индийцы и японцы.
Производство стали в России продолжает падать даже не по сравнению с довоенными показателями, а с прошлогодними. Информационно-аналитическая компания «Корпорация Чермет» опубликовала данные, согласно которым в сентябре этого года было выплавлено стали на 13,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Производство проката упало на 18%, чугуна – на 8,5%, труб – на 2%. Это при всех разговорах об экономическом буме и взрывном росте ВВП.
Помимо проблем с экспортными поставками, на самочувствии сталелитейной промышленности России сказывается сокращение внутреннего спроса на ее продукцию со стороны одного из главных потребителей – строительной отрасли. Высокая процентная ставка и отмена льготной ипотеки сильно бьют по строительному рынку, и здесь никаких просветов не предвидится.
На этом фоне небольшая, но обидная пошлина, введенная Турцией на российскую стальную продукцию, тоже подпитывает общую негативную тенденцию.