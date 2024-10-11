У Путина недостаточно войск, чтобы победить Украину

Операция ВСУ в Курской области РФ продолжается уже третий месяц, и мало что указывает на то, что она закончится в ближайшее время. Несмотря на ряд российских контратак с начала операции 6 августа, Украина продолжает контролировать территорию площадью около тысячи квадратных километров в Курской области. Эта беспрецедентная операция на российской территории обнаружила ограниченность кремлевской военной машины, пишет Atlantic Council.

Хотя многие продолжают считать армию РФ непреодолимой силой с практически безграничными запасами людей и техники, сейчас становится все очевиднее: на самом деле попытка российского президента Владимира Путина захватить Украину привела к тому, что его армия оказалась опасно перегруженной и неспособной защитить Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский поначалу надеялся, что операцией на территории РФ он сможет надавить на Путина и заставить его перебросить войска из Украины на «внутренний фронт». Пока этого не произошло. Российская армия продолжает продвигаться на востоке Украины.

В то же время тот факт, что Путину пришлось выбирать между вторжением в Украину и защитой России, сам по себе является красноречивым.

Затруднения РФ на «курском фронте» стали очередным свидетельством того, что Москва испытывает все большую нехватку человеческих ресурсов. По сообщениям, в последние месяцы Россия была вынуждена резко увеличить вознаграждение, которое предлагают новобранцам. Согласно расследованию российского издания «Верстка», те, кто соглашается воевать против Украины, часто имеют очень слабое здоровье, а средний возраст добровольцев увеличился с сорока лет в начале полномасштабного вторжения до пятидесяти.

Среди других признаков того, что Путин вынужден «скрести по сусекам», чтобы пополнить истощенные ряды своей армии, — недавние сообщения о том, что моряки с российского авианосца «Адмирал Кузнецов» были сняты с военно-морской службы и направлены в Украину как пехота. Россия также находится в процессе принятия нового законодательства, которое позволит подсудимым подписывать военные контракты и избегать судебного преследования. Десятки тысяч российских заключенных уже освобождены из тюрем, чтобы воевать против Украины.

Между тем, когда в начале августа украинские военные пересекли границу в Курской области, они обнаружили, что большинство российских укреплений в приграничной зоне были укомплектованы молодыми солдатами-срочниками, которые вскоре массово сдавались в плен. Это позволило Украине пополнить свой обменный фонд и провести ряд обменов пленными, а также вызвало значительную обеспокоенность в российском обществе.

Нехарактерно сдержанная реакция Путина на ситуацию в Курской области говорит о том, что он хорошо осознает недостатки своей армии.

Не угрожая «третьей мировой войной» и не пытаясь сплотить свою страну против «иностранного захватчика», Путин пытался приуменьшить значение операции ВСУ и удивительно мало говорил о том, что это первая «иностранная оккупация» российской территории со времен Второй мировой войны.

Такая подавленная реакция была очевидна с первых дней операции Украины в Курской области, которую Путин сначала отверг как простую «провокацию». По сообщениям, российские СМИ получили от Кремля указание минимизировать значение украинской операции: им было поручено убедить внутреннюю аудиторию в том, что присутствие ВСУ на территории России теперь «новая норма».