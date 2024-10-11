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Украина получит новые ПВО, танки и артиллерию

01:31 333

Германия, Бельгия, Дания и Норвегия выделят Украине военную помощь на сумму €1,4 млрд до конца года, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Берлине. Это заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что Владимир Путин отказался обсуждать с Шольцем посредничество по урегулированию ситуации в Украине.

Канцлер уточнил, что средства будут выделены на системы ПВО Iris-T и Skynex, танки Gepard, гаубицы, зенитные установки, ударные дроны, радиолокационное оборудование и артиллерийские снаряды. «Эта поддержка говорит о двух вещах. Во-первых, Украина может на нас рассчитывать. Во-вторых, это ясный сигнал Путину: тянуть время не получится. Мы не прекратим поддерживать Украину», — приводит Bloomberg его слова.

Шольц также подтвердил, что страны «Большой семерки» намерены выделить Украине $50 млрд в виде кредитов, которые будут покрываться за счет прибыли от замороженных активов Центрального банка России.

11 октября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Путин отказался обсуждать посредничество с Шольцем по Украине. «Он отказывается принять мир и продолжает посылать сигналы в пользу войны и разрушений. В эти дни он даже не хочет разговаривать с канцлером Германии по телефону», — сказала Бербок.

Ранее немецкая газета Die Zeit со ссылкой на источники в правительстве Германии писала, что Шольц рассматривал возможность телефонного разговора с Путиным перед саммитом G20 в Бразилии.

В начале сентября Шольц призвал ускорить окончание войны в Украине и начать обсуждение мирного соглашения с Россией. Он также подчеркнул, что российских представителей следует пригласить на вторую мирную конференцию по Украине, которая должна состояться до конца года.

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