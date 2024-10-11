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Фернанду Сантуш - худший среди всех иностранных тренеров сборной Азербайджана

Так плохо еще никто не начинал
Эльмир Алиев, Таллин
04:39 597

Футбольная сборная Азербайджана провела третий матч под руководством Фернанду Сантуша и вновь потерпела поражение. Три игры - три проигрыша с общей разницей мячей 2-8. За всю историю сборной Азербайджана это худший старт среди иностранных главных тренеров, когда-либо работавших с ней.

Легендарный капитан сборной Бразилии Карлос Альберто Торрес, македонский «временщик» Джоко Хаджиевски, немецкий «терьер», еще одна легенда Берти Фогтс, хорватская звезда Роберт Просинечки, его соотечественник Никола Юрчевич и итальянец Джанни Де Бьязи… Ни один из них не начинал работу в сборной Азербайджана с трех поражений подряд. 

Справедливости ради надо сказать, что лишь у Де Бьязи стартовые три матча пришлись на официальные игры, как сейчас у Сантуша. Однако итальянец после дебютного домашнего поражения от Люксембурга смог обыграть в гостях Кипр.

Что можно сказать о работе Сантуша на данный момент? Если коротко: сборная Азербайджана неплохо действует в атаке, создает моменты, как во встречах со Швецией и Эстонией, однако игра в обороне просто ужасающая. Откровенно слабая национальная команда Эстонии смогла забить трижды. С такой игрой в защите сборную Азербайджана в будущем ждут очень большие неприятности в виде крупных поражений, а Сантуш может оставить свой пост намного раньше, чем предусмотрено его 3-летним контрактом.

Благодарим Misli за содействие в организации поездки представителей СМИ в Таллин на матч Эстония - Азербайджан.

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