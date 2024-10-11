Сильный Эрдоган обращает конец в начало

Всего шесть месяцев назад, после объявления результатов муниципальных выборов, по итогам которых ведущая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР) впервые за 23 года нахождения во власти потерпела поражение, президент Эрдоган дал понять турецкому обществу, что его партия разработает иную стратегию и будет следовать принципиально новым политическим курсом. Анализируя итоги муниципальных выборов, эксперты пришли к выводу, что одной из причин поражения партии Эрдогана была поляризующая риторика, раздирающая турецкое общество. Именно по этой причине после выборов был инициирован процесс нормализации отношений с главной оппозиционной силой страны — Республиканской народной партией (CHP). И результаты не заставили себя ждать: в последние шесть месяцев общество стало свидетелем значительно смягчения тона внутриполитического дискурса, что, безусловно, принесло ПСР определенные позитивные бонусы. В то же время, во внешнеполитическом курсе и, особенно, в вопросе действий Израиля в секторе Газы и Ливане, Эрдоган по-прежнему крайне резок и бескомпромиссен, что, в целом, понятно, учитывая, что более 90 процентов турецкого общества, независимо от политической ориентации, выступает против оккупационной политики Израиля.

В результате, 1 октября, накануне открытия зимней сессии парламента, произошло нечто необычное для турецкой политики – Девлет Бахчели, лидер ультраправой «Партии националистического движения» (MHP), провел переговоры с парламентской группой партии DEM, известной, как политическое крыло террористической организации Рабочей партии Курдистана (РПК). Комментируя эту встречу для журналистов, Бахчели выразил надежду, что DEM, наконец-то, станет турецкой партией, подчеркнув, что «эта встреча очень важна для братства 85 миллионов граждан Турции». А 9 октября, выступая на групповой встрече с фракцией ПСР, Эрдоган позитивно отозвался об инициативе лидера «Партии националистического движения». «Мы высоко оцениваем заявления уважаемого Девлета Бахчели и считаем их ценными для братства 85 миллионов, - заявил Эрдоган. - Мы надеемся, что все политические партии в парламенте будут действовать в этом духе, без какой-либо дискриминации». Разумеется, Бахчели протянул руку не только от имени своей партии, но и от лица созданного им совместно с Эрдоганом «Альянса народного единства», верность которому сам Бахчели описывает, как «до могилы».

Свое выступление Эрдоган начал с напоминания о десятой годовщине событий в Кобани (город на севере Сирии, расположенный на территории мухафазы Алеппо – ред.) и связанных с ними инцидентов 6-8 октября. Речь идет о событиях октября 2014 года, когда, воспользовавшись нападением боевиков террористической организации ИГИЛ на Кобани, лидеры HDP (ныне DEM) призвали своих сторонников выйти на улицы. В результате участия вышедших из подполья боевиков Pабочей партии Курдистана, в Диярбакыре погибли более 50 гражданских лиц. И только в 2015 году, в результате вмешательства турецких силовиков, курдские террористы, успевшие провозгласить свою «независимость», были полностью вытеснены из региона. Напомним в этой связи, что организаторы событий 6-8 октября, включая бывшего сопредседателя HDP Салахаддина Демирташа, находятся в настоящее время в заключении. Вернувшись в своем выступлении к событиям десятилетней давности, Эрдоган как бы напомнил сторонникам DEM об уроке, который они получили в Кобани. Не случайна и дата, выбранная президентом Турции. Дело в том, что именно 9 октября 1998 года тогдашний президент Сирии Хафез аль-Асад депортировал из страны лидера Pабочей партии Курдистана Абдуллу Оджалана, который впоследствии, благодаря вмешательству США, был захвачен силами безопасности Турции. Отметим, что PПК так и не была признана Европейским Союзом террористической организацией. Мало того, на протяжении нескольких лет, с 9 по 14 октября, в Европе неизменно проходят акции под лозунгом «Свободу Оджалану». И хотя DEM так же объявила в этом году о проведении в Диярбакыре аналогичной акции, городская администрация наложила запрет на проведение любых митингов, а также временно ограничила въезд и выезд из Диярбакыра.