Нищета, безработица, аборты в Иране

В стремлении остановить критическое падение уровня рождаемости власти Ирана прибегают к неординарным мерам. Отметим, что острые демографические проблемы в Иране начались еще в 90-х годах ХХ века, а уже к концу 90-х годов динамика падения рождаемости в Исламской Республике оценивалась независимыми специалистами, как одна из наиболее прогрессирующих в мире. По данным Mehr News, среди двадцати шести государств Ближнего Востока и Южного Кавказа Иран по уровню рождаемости занимает сегодня 25-е место. В 2023 году он составил 16,3 на 1.000 человек, что на 3,26 процента меньше, чем в 2022 году. Практически каждый год рождаемость в Иране падает на 3–3,5 процента.

Ситуация обострилась настолько, что в 2024 году средний возраст женщин, впервые ставших матерями, составил в Тегеране 27,3 года, в городских районах — 28,1, а в сельской местности — 24,4 года. Коэффициент рождаемости в 2024 году снизился в ИРИ до 2,1, тогда как в Тегеране он составил 1,6 рождений на женщину, что ниже уровня воспроизводства, необходимого для поддержания стабильности населения. Если так продолжится и дальше, то в уже ближайшие годы Иран станет страной с самой низкой рождаемостью на всем Ближнем Востоке. Алиреза Раиси, заместитель министра здравоохранения ИРИ, сообщил в интервью одному из местных ТВ-каналов, что за год в Иране проводят 360 тысяч абортов. Однако независимые эксперты считают, что в реальности количество абортов в Иране в течение одного года исчисляется миллионами. Раиси также сообщил о решение правительства снизить допустимый возраст беременности, который отныне колеблется в амплитуде от 15 до 49 лет. Напомним, что после победы исламской революции в 1979 году власти Ирана отменили государственную программу планирования семьи, заклеймив ее, как «прозападный элемент в политике шаха». Тогда же аятоллы запретили аборты и стали поощрять рождаемость, призывая к созданию 20-миллионной армии. В стране активно пропагандировалась роль женщин, как матерей и хранительниц домашнего очага, а вовсе не работающих членов общества, наделенных равными с мужчинами правами.

В 80-е годы ХХ века была введена система стимулирования рождаемости, в рамках которой государство обеспечивало многодетные семьи большим количеством товаров, в том числе дорогими и престижными предметами потребления. В результате, к середине восьмидесятых годов уровень рождаемости в стране подскочил до 49,6 процента, но уже с начала 90-х кривая роста резко пошла вниз. Хотя в Иране добровольное прерывание беременности негласно практикуется десятками тысяч женщин, оно по-прежнему считается преступлением, независимо от причин (например, беременность в результате изнасилования). Официально прервать беременность в стране можно только в том случае, если у плода выявлены генетические нарушения, или в случае, если сам процесс родов представляет опасность для жизни матери. В результате дошло до того, что летом 2023 года, чтобы спасти страну от скатывания в демографическую яму, власти Исламской Республики мобилизовали на борьбу с нелегальными абортами полувоенное ополчение «Басидж», которое стало создавать так называемые «абортные патрули». Их функции заключаются в патрулировании городов и слежке за жительницами страны, посещающими медучреждения. Они также имеют полномочия требовать от женщин, выезжающих за пределы страны, исчерпывающую информацию о том, куда и зачем они направляются.

Мохаммад Хосейн Зарезаде, глава медицинского отдела «Басидж», заявил журналистам об успешной работе по выявлению женщин, планировавших избавиться от беременности. По его словам, благодаря бдительности активистов «Басидж», им удалось предотвратить более 6 тысяч нелегальных абортов. При этом Зарезаде не уточнил, под прикрытием каких именно профессий действуют в больницах «консультанты и волонтеры». Ашкан Сафае, известный иранский политолог, корреспондент спутникового телеканала Iran International со штаб-квартирой в Лондоне, рассказал в беседе с корреспондентом haqqin.az, что причина огромного числа абортов заключается в нищете, безработице и других тяжелых социальных проблемах, с которыми вынуждено жить большинство населения Исламской Республики. «В Иране возраст вступления в брак составляет тринадцать лет для девочек и пятнадцать - для юношей, - отметил Ашкан Сафае. - При этом девочки и мальчики младше этого возраста также могут вступать в брак, если получат на это согласие отцов. Суд сочтет это вполне приемлемым». По словам политолога, несмотря на незаконность абортов, в стране функционирует немало подпольных клиник, которые их проводят. Члены «Басидж» разбираются с ними предельно просто – врываются в клиники и арестовывают врачей и медсестер, проводящих искусственное прерывание беременности.