Байден предупреждает Иран: «Будет актом войны…»

Американские издания также привели комментарий представителя Совета национальной безопасности Шона Сэветта. «Мы считаем это вопросом национальной и внутренней безопасности высшего приоритета, и мы решительно осуждаем Иран за эти наглые угрозы. Если Иран нападет на кого-то из наших граждан, включая тех, кто продолжает служить США, или тех, кто служил раньше, Иран столкнется с серьезными последствиями», — говорится в комментарии представителя Совета национальной безопасности.

По информации Politico, угрозы связаны в связи с убийством США иранского генерала Касема Сулеймани в начале 2020 года. Спустя четыре года под защитой находятся множество чиновников администрации Дональда Трампа. В июле и сентябре были предприняты попытки покушения на Дональда Трампа, который вновь претендует на президентский пост. По информации американских СМИ, бывшего президента информировали об угрозах со стороны Ирана, однако ничто не указывает на то, что произошедшие покушения как-то связаны с Тегераном.