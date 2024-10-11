USD 1.7000
EUR 1.8590
RUB 0.0176
Подписаться на уведомления
Украина могла уничтожить множество российских самолетов
Новость дня
Украина могла уничтожить множество российских самолетов

Байден предупреждает Иран: «Будет актом войны…»

09:10 692

Президент США Джо Байден поручил Совету национальной безопасности предостеречь власти Ирана от заговоров против экс-президента Дональда Трампа и бывших американских чиновников, сообщили источники The Washington Post и Politico.

Как отмечается, Байден заявил, что Вашингтон будет считать актом войны любые попытки покушения.

Американские издания также привели комментарий представителя Совета национальной безопасности Шона Сэветта. «Мы считаем это вопросом национальной и внутренней безопасности высшего приоритета, и мы решительно осуждаем Иран за эти наглые угрозы. Если Иран нападет на кого-то из наших граждан, включая тех, кто продолжает служить США, или тех, кто служил раньше, Иран столкнется с серьезными последствиями», — говорится в комментарии представителя Совета национальной безопасности.

По информации Politico, угрозы связаны в связи с убийством США иранского генерала Касема Сулеймани в начале 2020 года. Спустя четыре года под защитой находятся множество чиновников администрации Дональда Трампа. В июле и сентябре были предприняты попытки покушения на Дональда Трампа, который вновь претендует на президентский пост. По информации американских СМИ, бывшего президента информировали об угрозах со стороны Ирана, однако ничто не указывает на то, что произошедшие покушения как-то связаны с Тегераном.

Россияне спешат с наступлением в Курской области
Россияне спешат с наступлением в Курской области ISW назвал причины
09:25 337
Байден предупреждает Иран: «Будет актом войны…»
Байден предупреждает Иран: «Будет актом войны…»
09:10 693
Сильный Эрдоган обращает конец в начало
Сильный Эрдоган обращает конец в начало горячая тема
07:26 2745
Никакого Трампа. Сплошная Харрис
Никакого Трампа. Сплошная Харрис наш ответ Чемберлену, все еще актуально
11 октября 2024, 15:03 5395
У России проблемы на стальном фронте
У России проблемы на стальном фронте так говорят
00:49 4247
Фернанду Сантуш - худший среди всех иностранных тренеров сборной Азербайджана
Фернанду Сантуш - худший среди всех иностранных тренеров сборной Азербайджана Так плохо еще никто не начинал
04:39 2827
Россия введет спецназ в Грузию… А французские пилоты придут на помощь Украине
Россия введет спецназ в Грузию… А французские пилоты придут на помощь Украине Экс-замглавы администрации президента РФ комментирует для haqqin.az
11 октября 2024, 19:58 10958
Катастрофа для Украины. Мешает и коррупция
Катастрофа для Украины. Мешает и коррупция о развитии ситуации
11 октября 2024, 13:15 6776
Трамп привлекает военную авиацию для защиты от Ирана
Трамп привлекает военную авиацию для защиты от Ирана
11 октября 2024, 21:56 3209
Лига наций: Азербайджан проиграл Эстонии в Таллине
Лига наций: Азербайджан проиграл Эстонии в Таллине видео, обновлено 21:55
11 октября 2024, 21:55 7013
Запад следит за нарушителями санкций, но не наказывает их. Почему?
Запад следит за нарушителями санкций, но не наказывает их. Почему?
11 октября 2024, 16:14 5403

ЭТО ВАЖНО

Россияне спешат с наступлением в Курской области
Россияне спешат с наступлением в Курской области ISW назвал причины
09:25 337
Байден предупреждает Иран: «Будет актом войны…»
Байден предупреждает Иран: «Будет актом войны…»
09:10 693
Сильный Эрдоган обращает конец в начало
Сильный Эрдоган обращает конец в начало горячая тема
07:26 2745
Никакого Трампа. Сплошная Харрис
Никакого Трампа. Сплошная Харрис наш ответ Чемберлену, все еще актуально
11 октября 2024, 15:03 5395
У России проблемы на стальном фронте
У России проблемы на стальном фронте так говорят
00:49 4247
Фернанду Сантуш - худший среди всех иностранных тренеров сборной Азербайджана
Фернанду Сантуш - худший среди всех иностранных тренеров сборной Азербайджана Так плохо еще никто не начинал
04:39 2827
Россия введет спецназ в Грузию… А французские пилоты придут на помощь Украине
Россия введет спецназ в Грузию… А французские пилоты придут на помощь Украине Экс-замглавы администрации президента РФ комментирует для haqqin.az
11 октября 2024, 19:58 10958
Катастрофа для Украины. Мешает и коррупция
Катастрофа для Украины. Мешает и коррупция о развитии ситуации
11 октября 2024, 13:15 6776
Трамп привлекает военную авиацию для защиты от Ирана
Трамп привлекает военную авиацию для защиты от Ирана
11 октября 2024, 21:56 3209
Лига наций: Азербайджан проиграл Эстонии в Таллине
Лига наций: Азербайджан проиграл Эстонии в Таллине видео, обновлено 21:55
11 октября 2024, 21:55 7013
Запад следит за нарушителями санкций, но не наказывает их. Почему?
Запад следит за нарушителями санкций, но не наказывает их. Почему?
11 октября 2024, 16:14 5403
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться