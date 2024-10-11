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Россияне спешат с наступлением в Курской области

ISW назвал причины
09:25 340

Россияне в последние дни активизировали контрнаступление в Курской области с целью максимально вытеснить украинские войска с этой территории до ухудшения погодных условий осенью-зимой, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Как пишут аналитики института, российские войска одновременно активизировали контратаки в Глушковском районе, на левом фланге главного украинского выступа в Кореневском районе и на правом фланге главного украинского выступа в Суджанском районе. 

Z-военкоры утверждали, что российские силы окружили до двух украинских батальонов в Кореневском районе, однако аналитики ISW этого не подтверждают. Также россияне утверждают, что вытеснили украинские силы из большей части Глушковского района 10 и 11 октября, хотя ISW еще не наблюдал визуальных подтверждений этих предполагаемых российских наступлений.

По мнению аналитиков, усиленные российские контратаки могут преследовать две основные цели. Во-первых, они, вероятно, направлены на то, чтобы вытеснить украинские силы из Курской области до того, как плохая погода осенью и зимой приведет к ограничению маневров на поле боя. «Российское военное командование может быть обеспокоено тем, что плохие погодные условия осенью 2024 года и в начале зимы 2024-2025 годов будут способствовать позиционным боям в Курской области и предоставят украинским силам больше времени для закрепления на своем главном выступе и укрепления существующих позиций и еще больше осложнят усилия России по оттеснению украинских войск через границу», - пишут аналитики.

Кроме того, отмечают в ISW, российское военное командование, вероятно, стремится быстро вытеснить украинские силы из Курской области, чтобы высвободить боевую мощь для приоритетного наступления в Донецкой области: «Российское военное командование, вероятно, надеется, что, быстро ликвидировав украинское вторжение в Курскую область, оно сможет перебросить силы из Курской области в Донецкую область, предотвратить кульминацию своего наступления и достичь своих оперативных целей по захвату Покровска и ликвидации более широкого украинского выступа на западе Донецкой области».

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