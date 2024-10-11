Индии антироссийские санкции нипочем

Американские и европейские официальные лица заявили изданию на условиях анонимности, что Индия резко нарастила и стала вторым по величине поставщиком критических технологий.

Индийский экспорт попавших под ограничения товаров — микрочипы, микросхемы и станки — превысил 60 млн долларов в апреле и мае, что примерно вдвое больше, чем в предыдущие месяцы года, пишет агентство. В июле экспорт подскочил до 95 млн долларов.

Индию превосходит только Китай, отмечает издание.

По словам чиновников, последние данные свидетельствуют о том, что почти пятая часть чувствительных технологий, поступающих в российский военно-промышленный комплекс, попадает туда через Индию.

Новые данные указывают на трудности, с которыми сталкиваются США и их союзники в попытках ограничить способность России воевать в Украине спустя два с половиной года после вторжения войск РФ, пишет издание. Представитель Госдепартамента заявил в пятницу, что ведомство вновь выразит свою обеспокоенность индийским правительственным чиновникам и компаниям. Министерство иностранных дел Индии отказалось комментировать эту тенденцию.