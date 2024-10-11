Полсотни украинских беспилотников атаковали Россию

Министерство обороны России утверждает, что в ночь на субботу «уничтожено и перехвачено» 47 украинских беспилотников самолетного типа.

Согласно заявлению ведомства, в Краснодарском крае была отражена атака 17 дронов, 16 сбили над акваторией Азовского моря, 12 — над территорией Курской области, еще два — над Белгородской областью.

Краснодарский губернатор ночью сообщал, что в двух районах края в результате атаки беспилотников были повреждены дома, пострадавших нет.