Полсотни украинских беспилотников атаковали Россию
10:30 654
Министерство обороны России утверждает, что в ночь на субботу «уничтожено и перехвачено» 47 украинских беспилотников самолетного типа.
Согласно заявлению ведомства, в Краснодарском крае была отражена атака 17 дронов, 16 сбили над акваторией Азовского моря, 12 — над территорией Курской области, еще два — над Белгородской областью.
Краснодарский губернатор ночью сообщал, что в двух районах края в результате атаки беспилотников были повреждены дома, пострадавших нет.
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