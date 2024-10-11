Тысячи северокорейских военных проходят подготовку к войне против Украины

В Украине уже воюют солдаты из Северной Кореи, к тому же несколько тысяч северокорейских военных проходят подготовку в России, вероятно, в будущем их могут перебросить на линию фронта, полагает американский Институт изучения войны.

Как сообщают аналитики со ссылкой на The Washington Post, южнокорейские и украинские официальные лица заявили, что северокорейские солдаты уже действуют вместе с российскими войсками в Украине. Представитель украинской военной разведки заявил, что отдельные северокорейские офицеры наблюдают за российскими войсками и изучают поле боя на захваченных Россией территориях Украины, но Украина пока не видела северокорейских подразделений, которые бы действовали в Украине.