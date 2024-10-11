Тысячи северокорейских военных проходят подготовку к войне против Украины
В Украине уже воюют солдаты из Северной Кореи, к тому же несколько тысяч северокорейских военных проходят подготовку в России, вероятно, в будущем их могут перебросить на линию фронта, полагает американский Институт изучения войны.
Как сообщают аналитики со ссылкой на The Washington Post, южнокорейские и украинские официальные лица заявили, что северокорейские солдаты уже действуют вместе с российскими войсками в Украине. Представитель украинской военной разведки заявил, что отдельные северокорейские офицеры наблюдают за российскими войсками и изучают поле боя на захваченных Россией территориях Украины, но Украина пока не видела северокорейских подразделений, которые бы действовали в Украине.
«Украинский чиновник добавил, что «несколько тысяч» северокорейских пехотинцев проходят подготовку на территории России, и что российское военное командование может перебросить их на линию фронта в Украине до конца 2024 года или в приграничные районы России, чтобы освободить российские «резервы» для участия в боевых действиях на территории Украины», – пишет ISW.
Отмечается, что северокорейские военные, вероятно, действуют в Донецкой области. Также аналитики напоминают, что в результате недавнего ракетного удара вблизи Донецка погибли несколько северокорейских офицеров.
«Масштабы северокорейской группировки войск, которую Россия может развернуть на линии фронта или с помощью которой может высвободить российские силы вдоль границы, неясны, но эти сценарии могут также способствовать усилиям России по привлечению дополнительных сил к приоритетным наступательным операциям в Украине и продлить кульминацию российской наступательной операции, которая началась летом 2024 года», – сообщает ISW.