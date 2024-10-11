USD 1.7000
EUR 1.8590
RUB 0.0176
Подписаться на уведомления
Украина могла уничтожить множество российских самолетов
Новость дня
Украина могла уничтожить множество российских самолетов

Тысячи северокорейских военных проходят подготовку к войне против Украины

отчет ISW
10:44 514

В Украине уже воюют солдаты из Северной Кореи, к тому же несколько тысяч северокорейских военных проходят подготовку в России, вероятно, в будущем их могут перебросить на линию фронта, полагает американский Институт изучения войны.

Как сообщают аналитики со ссылкой на The Washington Post, южнокорейские и украинские официальные лица заявили, что северокорейские солдаты уже действуют вместе с российскими войсками в Украине. Представитель украинской военной разведки заявил, что отдельные северокорейские офицеры наблюдают за российскими войсками и изучают поле боя на захваченных Россией территориях Украины, но Украина пока не видела северокорейских подразделений, которые бы действовали в Украине.

«Украинский чиновник добавил, что «несколько тысяч» северокорейских пехотинцев проходят подготовку на территории России, и что российское военное командование может перебросить их на линию фронта в Украине до конца 2024 года или в приграничные районы России, чтобы освободить российские «резервы» для участия в боевых действиях на территории Украины», – пишет ISW.

Отмечается, что северокорейские военные, вероятно, действуют в Донецкой области. Также аналитики напоминают, что в результате недавнего ракетного удара вблизи Донецка погибли несколько северокорейских офицеров.

«Масштабы северокорейской группировки войск, которую Россия может развернуть на линии фронта или с помощью которой может высвободить российские силы вдоль границы, неясны, но эти сценарии могут также способствовать усилиям России по привлечению дополнительных сил к приоритетным наступательным операциям в Украине и продлить кульминацию российской наступательной операции, которая началась летом 2024 года», – сообщает ISW.

Нищета, безработица, аборты в Иране
Нищета, безработица, аборты в Иране Ашкан Сафае комментирует для haqqin.az
08:11 3107
Запад следит за нарушителями санкций, но не наказывает их. Почему?
Запад следит за нарушителями санкций, но не наказывает их. Почему? все еще актуально
11 октября 2024, 16:14 5608
Россияне спешат с наступлением в Курской области
Россияне спешат с наступлением в Курской области ISW назвал причины
09:25 2234
Байден предупреждает Иран: «Будет актом войны…»
Байден предупреждает Иран: «Будет актом войны…»
09:10 2476
Сильный Эрдоган обращает конец в начало
Сильный Эрдоган обращает конец в начало горячая тема
07:26 4512
Никакого Трампа. Сплошная Харрис
Никакого Трампа. Сплошная Харрис наш ответ Чемберлену, все еще актуально
11 октября 2024, 15:03 5709
У России проблемы на стальном фронте
У России проблемы на стальном фронте так говорят
00:49 5077
Фернанду Сантуш - худший среди всех иностранных тренеров сборной Азербайджана
Фернанду Сантуш - худший среди всех иностранных тренеров сборной Азербайджана Так плохо еще никто не начинал
04:39 3792
Катастрофа для Украины. Мешает и коррупция
Катастрофа для Украины. Мешает и коррупция о развитии ситуации
11 октября 2024, 13:15 6991
Трамп привлекает военную авиацию для защиты от Ирана
Трамп привлекает военную авиацию для защиты от Ирана
11 октября 2024, 21:56 3420
Лига наций: Азербайджан проиграл Эстонии в Таллине
Лига наций: Азербайджан проиграл Эстонии в Таллине видео, обновлено 21:55
11 октября 2024, 21:55 7277

ЭТО ВАЖНО

Нищета, безработица, аборты в Иране
Нищета, безработица, аборты в Иране Ашкан Сафае комментирует для haqqin.az
08:11 3107
Запад следит за нарушителями санкций, но не наказывает их. Почему?
Запад следит за нарушителями санкций, но не наказывает их. Почему? все еще актуально
11 октября 2024, 16:14 5608
Россияне спешат с наступлением в Курской области
Россияне спешат с наступлением в Курской области ISW назвал причины
09:25 2234
Байден предупреждает Иран: «Будет актом войны…»
Байден предупреждает Иран: «Будет актом войны…»
09:10 2476
Сильный Эрдоган обращает конец в начало
Сильный Эрдоган обращает конец в начало горячая тема
07:26 4512
Никакого Трампа. Сплошная Харрис
Никакого Трампа. Сплошная Харрис наш ответ Чемберлену, все еще актуально
11 октября 2024, 15:03 5709
У России проблемы на стальном фронте
У России проблемы на стальном фронте так говорят
00:49 5077
Фернанду Сантуш - худший среди всех иностранных тренеров сборной Азербайджана
Фернанду Сантуш - худший среди всех иностранных тренеров сборной Азербайджана Так плохо еще никто не начинал
04:39 3792
Катастрофа для Украины. Мешает и коррупция
Катастрофа для Украины. Мешает и коррупция о развитии ситуации
11 октября 2024, 13:15 6991
Трамп привлекает военную авиацию для защиты от Ирана
Трамп привлекает военную авиацию для защиты от Ирана
11 октября 2024, 21:56 3420
Лига наций: Азербайджан проиграл Эстонии в Таллине
Лига наций: Азербайджан проиграл Эстонии в Таллине видео, обновлено 21:55
11 октября 2024, 21:55 7277
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться