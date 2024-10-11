«Генерала Велиева» и его помощника отправили на нары

Как установило следствие, Эльвин Алиев, выдавая себя за «генерала Велиева», «полковника Велиева» и за сотрудника госструктур, убеждал своих жертв том, что те в скором времени получат единовременную помощь от государства. Мошенник требовал перевести 10 процентов от обещанной суммы на указанный им банковский счет в качестве депозита. В результате Э.Алиев получил почти 17 тысяч манатов со всего Азербайджана, а также легализовал более 12 тысяч манатов.

Следствие также выяснило, что Э.Алиев изучал обращения граждан на страницах государственных учреждений, касающиеся социальной помощи и других вопросов. Аферист связывался с их авторами и, выбирая подходящую стилистику и представляясь сотрудником администрации президента по фамилии Велиeв, обещал им различные денежные выплаты или трудоустройство.

Э.Алиев убеждал своих жертв открыть счет для получения помощи и требовал предварительно внести 5–10 процентов от суммы в качестве депозита. При звонках мошенник давал подробные инструкции о переводе средств через систему portmanat. Получив от граждан конфиденциальные коды, он переводил их деньги на свой счет через раздел «депозит» на сайте ставок «etopaz.az».

Всего потерпевшими по этому делу были признаны 39 человек. Эльвин Алиев частично признал свою вину. В своих показаниях он отрицал кражу и легализацию средств, но подтвердил, что обманывал потерпевших, представляясь должностным лицом: «Когда у меня не было своей карты, деньги отправлялись на карту Анвара, который снимал их и передавал мне. Я не открывал счета на чужие имена и не воровал деньги таким образом. Просто обманным путем заставлял переводить средства на свою карту».

По словам подсудимого, Анвар Акперов, который приходится ему родственником по линии жены, не был причастен к вышеупомянутым махинациям. «Анвар только один раз разговаривал с одним из потерпевших и сказал, что является «помощником полковника Велиeва». Большую часть денег, полученных от граждан, я проиграл на ставках. Всегда знал, что когда-нибудь все раскроется. Очень сожалею о содеянном», — добавил Алиев.

Анвар Акперов, в свою очередь, частично признал свою вину, подтвердив показания, данные на этапе предварительного следствия, и отказался давать показания в суде. Он рассказал, что по просьбе Э. Алиева дважды отвечал на звонки, представляясь помощником «генерала» по фамилии Мамедов, дабы придать убедительности обману. Также Акперов несколько раз обналичивал деньги в банкоматах и передавал их Алиеву.

Поскольку ущерб был возмещен, потерпевшие сообщили суду об отсутствии претензий к подсудимым.

Решением суда Эльвин Алиев был приговорен к восьми, а Анвар Акперов — к шести годам лишения свободы.