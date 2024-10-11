USD 1.7000
EUR 1.8590
RUB 0.0176
Подписаться на уведомления
Украина могла уничтожить множество российских самолетов
Новость дня
Украина могла уничтожить множество российских самолетов

«Генерала Велиева» и его помощника отправили на нары

Инара Рафикгызы, судебный репортер
10:59 787

Завершился судебный процесс по делу 37-летнего Эльвина Алиева и его 35-летнего родственника Анвара Акперова, обвиняемых в мошенничестве.

Как установило следствие, Эльвин Алиев, выдавая себя за «генерала Велиева», «полковника Велиева» и за сотрудника госструктур, убеждал своих жертв том, что те в скором времени получат единовременную помощь от государства. Мошенник требовал перевести 10 процентов от обещанной суммы на указанный им банковский счет в качестве депозита. В результате Э.Алиев получил почти 17 тысяч манатов со всего Азербайджана, а также легализовал более 12 тысяч манатов.

Следствие также выяснило, что Э.Алиев изучал обращения граждан на страницах государственных учреждений, касающиеся социальной помощи и других вопросов. Аферист связывался с их авторами и, выбирая подходящую стилистику и представляясь сотрудником администрации президента по фамилии Велиeв, обещал им различные денежные выплаты или трудоустройство.

Э.Алиев убеждал своих жертв открыть счет для получения помощи и требовал предварительно внести 5–10 процентов от суммы в качестве депозита. При звонках мошенник давал подробные инструкции о переводе средств через систему portmanat. Получив от граждан конфиденциальные коды, он переводил их деньги на свой счет через раздел «депозит» на сайте ставок «etopaz.az».

Всего потерпевшими по этому делу были признаны 39 человек. Эльвин Алиев частично признал свою вину. В своих показаниях он отрицал кражу и легализацию средств, но подтвердил, что обманывал потерпевших, представляясь должностным лицом: «Когда у меня не было своей карты, деньги отправлялись на карту Анвара, который снимал их и передавал мне. Я не открывал счета на чужие имена и не воровал деньги таким образом. Просто обманным путем заставлял переводить средства на свою карту».

По словам подсудимого, Анвар Акперов, который приходится ему родственником по линии жены, не был причастен к вышеупомянутым махинациям. «Анвар только один раз разговаривал с одним из потерпевших и сказал, что является «помощником полковника Велиeва». Большую часть денег, полученных от граждан, я проиграл на ставках. Всегда знал, что когда-нибудь все раскроется. Очень сожалею о содеянном», — добавил Алиев.

Анвар Акперов, в свою очередь, частично признал свою вину, подтвердив показания, данные на этапе предварительного следствия, и отказался давать показания в суде. Он рассказал, что по просьбе Э. Алиева дважды отвечал на звонки, представляясь помощником «генерала» по фамилии Мамедов, дабы придать убедительности обману. Также Акперов несколько раз обналичивал деньги в банкоматах и передавал их Алиеву.

Поскольку ущерб был возмещен, потерпевшие сообщили суду об отсутствии претензий к подсудимым.

Решением суда Эльвин Алиев был приговорен к восьми, а Анвар Акперов — к шести годам лишения свободы.

Нищета, безработица, аборты в Иране
Нищета, безработица, аборты в Иране Ашкан Сафае комментирует для haqqin.az
08:11 3107
Запад следит за нарушителями санкций, но не наказывает их. Почему?
Запад следит за нарушителями санкций, но не наказывает их. Почему? все еще актуально
11 октября 2024, 16:14 5609
Россияне спешат с наступлением в Курской области
Россияне спешат с наступлением в Курской области ISW назвал причины
09:25 2236
Байден предупреждает Иран: «Будет актом войны…»
Байден предупреждает Иран: «Будет актом войны…»
09:10 2477
Сильный Эрдоган обращает конец в начало
Сильный Эрдоган обращает конец в начало горячая тема
07:26 4512
Никакого Трампа. Сплошная Харрис
Никакого Трампа. Сплошная Харрис наш ответ Чемберлену, все еще актуально
11 октября 2024, 15:03 5709
У России проблемы на стальном фронте
У России проблемы на стальном фронте так говорят
00:49 5077
Фернанду Сантуш - худший среди всех иностранных тренеров сборной Азербайджана
Фернанду Сантуш - худший среди всех иностранных тренеров сборной Азербайджана Так плохо еще никто не начинал
04:39 3794
Катастрофа для Украины. Мешает и коррупция
Катастрофа для Украины. Мешает и коррупция о развитии ситуации
11 октября 2024, 13:15 6991
Трамп привлекает военную авиацию для защиты от Ирана
Трамп привлекает военную авиацию для защиты от Ирана
11 октября 2024, 21:56 3420
Лига наций: Азербайджан проиграл Эстонии в Таллине
Лига наций: Азербайджан проиграл Эстонии в Таллине видео, обновлено 21:55
11 октября 2024, 21:55 7277

ЭТО ВАЖНО

Нищета, безработица, аборты в Иране
Нищета, безработица, аборты в Иране Ашкан Сафае комментирует для haqqin.az
08:11 3107
Запад следит за нарушителями санкций, но не наказывает их. Почему?
Запад следит за нарушителями санкций, но не наказывает их. Почему? все еще актуально
11 октября 2024, 16:14 5609
Россияне спешат с наступлением в Курской области
Россияне спешат с наступлением в Курской области ISW назвал причины
09:25 2236
Байден предупреждает Иран: «Будет актом войны…»
Байден предупреждает Иран: «Будет актом войны…»
09:10 2477
Сильный Эрдоган обращает конец в начало
Сильный Эрдоган обращает конец в начало горячая тема
07:26 4512
Никакого Трампа. Сплошная Харрис
Никакого Трампа. Сплошная Харрис наш ответ Чемберлену, все еще актуально
11 октября 2024, 15:03 5709
У России проблемы на стальном фронте
У России проблемы на стальном фронте так говорят
00:49 5077
Фернанду Сантуш - худший среди всех иностранных тренеров сборной Азербайджана
Фернанду Сантуш - худший среди всех иностранных тренеров сборной Азербайджана Так плохо еще никто не начинал
04:39 3794
Катастрофа для Украины. Мешает и коррупция
Катастрофа для Украины. Мешает и коррупция о развитии ситуации
11 октября 2024, 13:15 6991
Трамп привлекает военную авиацию для защиты от Ирана
Трамп привлекает военную авиацию для защиты от Ирана
11 октября 2024, 21:56 3420
Лига наций: Азербайджан проиграл Эстонии в Таллине
Лига наций: Азербайджан проиграл Эстонии в Таллине видео, обновлено 21:55
11 октября 2024, 21:55 7277
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться