Задержан один из подозреваемых в ограблении посла Азербайджана при НАТО

«Могу подтвердить, что мужчина находится под стражей по обвинению в жестоком ограблении посла Азербайджана. На данный момент мы не можем раскрыть больше деталей», — сообщил Амори Верхустратен, заместитель королевского прокурора и официальный представитель брюссельской прокуратуры.

Задержан один из преступников, напавших на посла Азербайджана при НАТО Джафара Гусейнзаде и его супругу. По информации бельгийских СМИ, личность задержанного пока не разглашается.

Нападение произошло 5 августа. Когда дипломат с женой утром покинули свой дом и шли по проспекту Луиза в Брюсселе, на них напали двое преступников на скутере. Один из грабителей ударил супругов по голове револьвером, после чего украл часы марки Rolex стоимостью 90 тысяч евро и скрылся. В результате нападения супруга посла получила серьезные травмы и потеряла много крови. Пострадавших госпитализировали.

Ранее по этому делу был задержан несовершеннолетний подозреваемый. Однако следствие установило, что один из преступников пытался переложить на него вину. Несовершеннолетнего отпустили спустя 12 дней. Второй преступник пока не задержан.

После произошедшего посол в своем заявлении отметил, что стоимость украденных часов, указанная в СМИ, была значительно завышена и не составляет 90 тысяч евро.