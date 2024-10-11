«Я не сэр Гей», «полуармянин», «Громыко наших дней»: Джонсон вспомнил свою встречу с Лавровым

Тогда Джонсон возглавлял Форин-офис, и это был первый за пять лет визит британского министра иностранных дел в Россию, передает РБК.

Бывший премьер-министр Великобритании (2019-2022 годы) Борис Джонсон рассказал в своих мемуарах, названных Unleashed (с англ. — «высвобожденный», «сорвавшийся с поводка»), о деталях встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве в 2017 году.

Поездку долго откладывали — Лавров приглашал Джонсона в Москву в декабре 2016 года, визит был запланирован, но в апреле 2017-го Лондон отменил его из-за продолжения поддержки Москвой президента Сирии Башара Асада. В итоге Джонсон приехал в Россию в декабре 2017 года, и ситуация в Сирии, по его словам, должна была стать одной из основных тем встречи.

«Мой визит призван показать, что нельзя просто сидеть на обочине и жаловаться друг на друга. Нужно искать и находить сферы, в которых можно усилить сотрудничество», — заявил тогда Джонсон на совместной с Лавровым пресс-конференции.

В своих мемуарах, которые вышли 10 октября, Джонсон вспоминает, что он ехал в Москву «без особой уверенности, что из этого выйдет что-то хорошее. Лаврова он охарактеризовал так: «Высокий, курящий сигареты одну за другой, полуармянин, смуглый и со странным довольным прищуром». «Он, — переходит Джонсон к политической характеристике, — самый долго действующий министр иностранных дел России с царских времен, и он — Громыко наших дней — утомительное олицетворение российской внешней политики со всей ее софистикой, уклончивостью и ложью».

«Я не сэр Гей, — сказал Сергей, когда мы обменивались рукопожатиями. — Сэры Геи — это у вас в Форин-офисе», — так, по словам Джонсона, начал встречу российский министр.

За «банальной двусторонней встречей», продолжает Джонсон, последовал «буквально раскаленный обед», на котором Лавров «заставил» его «сидеть перед пылающим камином, настолько жарким, что пот тек по моему лицу», — «будто он был старостой, мучающим одноклассника-педика в викторианской школе».

«Встреча ничего не дала. Мы были далеки от соглашения по Сирии или Украине, и когда я упомянул [Александра] Литвиненко, он перекрестился — и ухмыльнулся», — вспоминает Джонсон. По его словам, Лавров на это сказал, что «евреи убили Иисуса», но «это не значит, что мы должны отказаться от отношений с Израилем». «Фундаментальный факт заключался в том, что Россия стала совсем другим местом в сравнении с тем, чем она была двадцать лет назад; она больше не была просто побежденной державой холодной войны», — завершает этот эпизод Джонсон.