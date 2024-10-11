У сепаратистов горела нефтебаза. Украинцы подтвердили

Сепаратисты Луганска сообщили об атаке десяти беспилотников на нефтяную базу в городе Ровеньки. На базе произошло возгорание одного топливного резервуара. Сейчас пожар ликвидирован, передает «Коммерсант».

В сообщении сепаратистов говорится, что силы ПВО сбили восемь из десяти беспилотников, нацеленных на нефтебазу, остальные два — «достигли цели».

Нефтебаза была атакована в ночь на 12 октября. Утверждается, что возгорание на нефтебазе не повлияло на ситуацию с топливным обеспечением в регионе.

Генштаб ВСУ подтвердил атаку на склад ГСМ в Ровеньках. Операцию провела военная разведка Украины (ГУР) совместно с другими подразделениями Сил обороны. «На этой базе хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись, в частности и для нужд армии РФ… Боевая работа по подрыву военно-экономического потенциала российских захватчиков продолжается», - сообщили украинские военные.