ASCO приобрел еще один сухогруз типа Handysize

Как сообщает haqqin.az, компания с целью расширения своей деятельности за пределами Каспийского моря успешно завершила сделку по приобретению второго сухогруза типа Handysize. Финансирование проекта по приобретению судна осуществлено за счет средств, полученных от облигаций, которые выпустила ASCO.

В соответствии с поручениями и рекомендациями президента Азербайджана Ильхама Алиева был сделан еще один важный шаг в рамках Программы стратегического развития судоходства, принятой Наблюдательным советом ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO).

Новое судно, в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева, будет называться «Муровдаг».

Сухогруз обладает дедвейтом 38 000 тонн, как и первое судно типа Handysize - «Ходжалы», введенное в эксплуатацию в мае текущего года. Его длина составляет 179,9 метра, ширина — 30 метров, высота борта — 15 метров, осадка — 10,47 метра, максимальная скорость — 15,7 узлов. Небольшая осадка при максимальной загрузке позволяет ему с легкостью заходить в множество мелководных портов.

Судно, соответствующее международным экологическим стандартам, экономичное в потреблении топлива и оснащенное самыми современными системами безопасности, построено в Японии в 2020 году.

Сухогруз, имеющий неограниченную дальность плавания, совершит первый рейс из Китая в Эквадор, а оттуда в Колумбию. Ожидается, что он прибудет в порт назначения в декабре.