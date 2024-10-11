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Израиль хочет захватить Сирию с Саудовской Аравией

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Отдел информации
12:47 645

На французском телеканале Arte вышел документальный фильм под названием «В Израиле: министры хаоса», в котором есть интервью с ультраправым министром финансов еврейского государства Бецалелем Смотричем.

Во время интервью израильский министр сделал неожиданное заявление, говоря о своем видении «Большого Израиля» и его границах. Смотрич заявил, что Израиль будет расширяться «по кусочкам» и в конечном итоге охватит все палестинские территории, а также Иорданию, Ливан, Египет, Сирию, Ирак и Саудовскую Аравию.

«Я хочу еврейское государство. Это государство, которое действует в соответствии с ценностями еврейского народа. Мы хотим расширения территории Израиля по кусочкам. Написано, что будущее Иерусалима - это расширение до Дамаска», - сказал он, ссылаясь на идеологию «Большого Израиля», которая предусматривает расширение государства на всем Ближнем Востоке.

Министерство иностранных дел Иордании осудило высказывания израильского министра, заявив, что они подчеркивают опасную и «расистскую» идеологию, которую исповедует Смотрич.

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