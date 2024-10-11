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Закир Гасанов готов к провокациям Армении

12:59 1839

12 октября в Министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте оборонного ведомства, в совещании, состоявшемся в формате видеосвязи, принимали участие заместители министра, командиры и заместители командиров видов войск (сил), руководящий состав Отдельной oбщевойсковой aрмии, начальники главных управлений и управлений министерства, командиры воинских объединений и соединений, а также ректоры Национального университета обороны и подчиненных ему специальных военно-учебных заведений.

На совещании министр обороны довел до сведения участников задачи, поставленные перед азербайджанской армией президентом, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым.

Была проанализирована оперативная обстановка на условной границе, заслушаны доклады о текущей ситуации.

Министр обороны дал конкретные поручения о поддержании боеспособности войск на высоком уровне, повышении бдительности, а также готовности к принятию превентивных мер против всех возможных провокаций реваншистских сил на условной границе.

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