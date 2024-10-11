«Хезболла» ударила по военному штабу Израиля

Вооруженные формирования ливанского движения «Хезболла» нанесли ракетный удар по штабу Северного военного округа израильской армии, который расположен в городе Цфат в 20 км от границы с Ливаном. Об этом сообщил телеканал Al-Mayadeen.

По его данным, боевики «Хезболлы» выпустили также ракеты по городу Тверия в Нижней Галилее, который находится в 35 км от границы с Ливаном, и базе израильских войск в населенном пункте Хума на Голанских высотах. В Западной Галилее были обстреляны из реактивных систем залпового огня армейские казармы в Зарите.

В коммюнике «Хезболлы» ранее сообщалось, что ракетному удару подверглось ранним утром предприятие по производству взрывчатых веществ в районе Зихрон-Яаков под Хайфой. О последствиях атаки сведений не приводится.

В армии Израиля сообщили о перехвате нескольких ракет, выпущенных из Ливана в направлении Цфата. Пострадавших не было.